«Интер» громит «Торино» на старте сезона: дубль Тюрама и пять безответных мячей

«Интер» начал новый сезон Серии А с фейерверка. В первом туре команда Кристиана Киву разнесла «Торино» со счётом 5:0 и показал игру, которая выглядела как заявление: борьба за скудетто будет долгой.

Футбол. Италия. Серия А Интер — Торино 5:0 Голы: 1:0 Алессандро Бастони (18'), 2:0 Маркус Тюрам (36'), 3:0 Лаутаро Мартинес (52'), 4:0 Маркус Тюрам (62'), 5:0 Анж-Йоан Бонни (72') Интер: Ян Зоммер, Бенжамен Павар, Франческо Ачерби, Алессандро Бастони (Луис Энрике, 86'), Дензел Дюмфрис, Федерико Димарко (Карлос Аугусто, 66'), Николо Барелла, Генрих Мхитарян (Пётр Зелиньски, 79'), Лаутаро Мартинес (Анди Диуф, 79'), Маркус Тюрам (Анж-Йоан Бонни, 67'), Petar Sucic Торино: Франко Израэль, Кристиано Бираги, Адам Масина, Сауль Коко, Никола Влашич (Закария Абухляль, 57'), Гвидас Гинейтис, Чезаре Казадей, Валентин Лацаро (Тино Анджорин, 79'), Джованни Симеоне (Че Адамс, 64'), Сириль Нгонж (Маркус Педерсен, 80'), Emirhan Ilkhan (Адриен Тамез, 58')

Первый домашний матч «Интера» в сезоне мог бы стать настоящим праздником, если бы не протест фанатов. Ультрас бойкотировали игру из-за скандала с «чёрными списками» на «Курве Норд», и привычного шума на «Сан-Сиро» не было. Это создало странный контраст: пока трибуны молчали, на поле команда Киву буквально захлёстывала соперника волнами атак.

«Интер» начал агрессивно и уже на 18-й минуте открыл счёт. Алессандро Бастони удачно подключился на угловой и красивым ударом головой отправил мяч в дальний угол. Гол защитника словно снял напряжение с команды — дальше хозяева играли свободно и уверенно.

Алессандро Бастони празднует гол globallookpress.com

Тюрам и Лаутаро берут игру в свои руки

Маркус Тюрам, которому в межсезонье прочили роль ключевого форварда, быстро доказал: готов отвечать ожиданиям. На 36-й минуте новичок Петар Сучич выдал филигранный пас за спины защитников, и француз завершил эпизод хладнокровным ударом мимо Исраэля. Камеры сразу же показали трибуну, где сидели отец Лилиан и брат Кефрен — семейный вечер получился особенным, уже не в первый раз.

Маркюс Тюрам и Лаутаро Мартинес globallookpress.com

После перерыва наступил момент капитана. Гвидас Гинейтис попытался разыграть мяч назад, но отдал его прямо под удар Лаутаро Мартинесу. Аргентинец мгновенно воспользовался подарком и довёл счёт до 3:0. На этом интрига фактически умерла, однако «Интер» не собирался останавливаться.

Лаутаро Мартинес globallookpress.com

Тюрам оформил дубль, мощным ударом головой замкнув подачу Бастони. А затем настала очередь новичка Анж-Йоана Бонни: француз вышел на замену и с первой же попытки наказал «Торино» за очередную ошибку в обороне, установив разгромный итог. Даже при всей атакующей мощи «нерадзурри» Бонни выглядит качественным и свежим усилением команды Киву.

Анж-Йоан Бонни globallookpress.com

Заявка «Интера» и провал «Торино»

Финальный свисток зафиксировал 5:0 — результат, который вернул болельщикам воспоминания о лучших победах команды последних лет. Но важнее даже не цифры, а ощущение: Киву сумел вдохнуть в команду новые силы после тяжёлого конца прошлого сезона. «Интер» играл легко, смело и с удовольствием, а Сучич и другие новички вписались в систему так, будто провели здесь не один год.

«Торино» же оставил совсем иное впечатление. Попытки разыгрывать мяч от ворот превращались в источник проблем, защитники не справлялись с прессингом хозяев, а атака выглядела беспомощно. К середине второго тайма даже гостевые фанаты уже больше иронизировали над своей командой, чем верили в чудо.

Календарь и таблица Серии А

Первая игра сезона стала для «Интера» настоящей демонстрацией силы. Да, впереди длинный путь, но такой старт — мощный сигнал конкурентам. Тишина на трибунах оказалась обманчивой: на поле «Интер» звучал громко и ясно.