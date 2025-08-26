«Интер» громит «Торино» на старте сезона: дубль Тюрама и пять безответных мячей

Первый домашний матч «Интера» в сезоне мог бы стать настоящим праздником, если бы не протест фанатов. Ультрас бойкотировали игру из-за скандала с «чёрными списками» на «Курве Норд», и привычного шума на «Сан-Сиро» не было. Это создало странный контраст: пока трибуны молчали, на поле команда Киву буквально захлёстывала соперника волнами атак.
«Интер» начал агрессивно и уже на 18-й минуте открыл счёт. Алессандро Бастони удачно подключился на угловой и красивым ударом головой отправил мяч в дальний угол. Гол защитника словно снял напряжение с команды — дальше хозяева играли свободно и уверенно.
Тюрам и Лаутаро берут игру в свои руки
Маркус Тюрам, которому в межсезонье прочили роль ключевого форварда, быстро доказал: готов отвечать ожиданиям. На 36-й минуте новичок Петар Сучич выдал филигранный пас за спины защитников, и француз завершил эпизод хладнокровным ударом мимо Исраэля. Камеры сразу же показали трибуну, где сидели отец Лилиан и брат Кефрен — семейный вечер получился особенным, уже не в первый раз.
После перерыва наступил момент капитана. Гвидас Гинейтис попытался разыграть мяч назад, но отдал его прямо под удар Лаутаро Мартинесу. Аргентинец мгновенно воспользовался подарком и довёл счёт до 3:0. На этом интрига фактически умерла, однако «Интер» не собирался останавливаться.
Тюрам оформил дубль, мощным ударом головой замкнув подачу Бастони. А затем настала очередь новичка Анж-Йоана Бонни: француз вышел на замену и с первой же попытки наказал «Торино» за очередную ошибку в обороне, установив разгромный итог. Даже при всей атакующей мощи «нерадзурри» Бонни выглядит качественным и свежим усилением команды Киву.
Заявка «Интера» и провал «Торино»
Финальный свисток зафиксировал 5:0 — результат, который вернул болельщикам воспоминания о лучших победах команды последних лет. Но важнее даже не цифры, а ощущение: Киву сумел вдохнуть в команду новые силы после тяжёлого конца прошлого сезона. «Интер» играл легко, смело и с удовольствием, а Сучич и другие новички вписались в систему так, будто провели здесь не один год.
«Торино» же оставил совсем иное впечатление. Попытки разыгрывать мяч от ворот превращались в источник проблем, защитники не справлялись с прессингом хозяев, а атака выглядела беспомощно. К середине второго тайма даже гостевые фанаты уже больше иронизировали над своей командой, чем верили в чудо.
Первая игра сезона стала для «Интера» настоящей демонстрацией силы. Да, впереди длинный путь, но такой старт — мощный сигнал конкурентам. Тишина на трибунах оказалась обманчивой: на поле «Интер» звучал громко и ясно.