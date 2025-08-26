Хаби Алонсо: Рюдигер очень надежен, стабилен и конкурентоспособен

Наставник мадридскоговысказался о ситуации с защитником

«Я должен постараться добиться максимальной коллективной отдачи от имеющихся у меня игроков. Рюдигер очень надёжен, стабилен и конкурентоспособен. Хорошо, что у нас есть игроки, готовые выйти на поле. В зависимости от того, что нам нужно, мы можем выбрать того или иного игрока.

На днях Милитао отыграл 90 минут после длительной травмы, и нам нужно следить за его состоянием. Антонио очень надёжен», — приводит слова Алонсо официальный сайт клуба.

Прогнозы и ставки на футбол

В 3-м туре Ла Лиги мадридская команда дома 30 августа встретится с «Мальоркой». Матч начнется в 22:30 мск.