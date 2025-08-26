ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    «Манчестер Сити» близок к подписанию Доннаруммы

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Сити Лига 1 Футбол Франции ПСЖ Трансферы
    «Манчестер Сити» ведет финальные переговоры о трансфере вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы. Как сообщает журналист Football Italia Альфредо Педулла, сделка оценивается примерно в €30 млн.

    Джанлуиджи Доннарумма
    Джанлуиджи Доннарумма

    Контакты между клубами продолжаются без остановки, и исход сделки может быть определен в ближайшие дни. Ранее стало известно, что 26-летний итальянец согласовал личный контракт и дал согласие на переход в английскую команду.

    Изначально парижский клуб рассчитывал выручить за голкипера €45–50 млн, однако в «ПСЖ» понимают: через год футболист сможет уйти бесплатно, так как срок его контракта истекает летом 2026-го.

    Доннарумма перебрался в «ПСЖ» в 2021 году, перейдя из «Милана» в статусе свободного агента. За время, проведенное в Париже, стороны так и не смогли достичь договоренности о продлении соглашения.

