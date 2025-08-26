«Факел» планирует трансфер Черова из «Черноморца»

Воронежскийготов подписать защитника новороссийского, который уже ранее выступал за клуб, сообщает «Чемпионат».

29-летний футболист является воспитанником академии «Краснодара» и провёл более 100 матчей за вторую команду этого клуба. Кроме того, в своей карьере он успел поиграть за «Химки», «Афипс» и «Дружбу».

Черов уже играл за «Факел»и провел за команду 109 матчей, забил четыре гола и сделал девять результативных передач. В текущем сезоне после шести туров «Факел» лидирует в турнирной таблице Первой лиги с 18 очками, в то время как «Черноморец» занимает последнее, 20-е место с двумя очками.