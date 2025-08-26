ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    «Факел» планирует трансфер Черова из «Черноморца»

    Футбол России Первая лига Факел Черноморец Трансферы
    Воронежский «Факел» готов подписать защитника новороссийского «Черноморца» Василия Черова, который уже ранее выступал за клуб, сообщает «Чемпионат».

    Василий Черов
    Василий Черов

    29-летний футболист является воспитанником академии «Краснодара» и провёл более 100 матчей за вторую команду этого клуба. Кроме того, в своей карьере он успел поиграть за «Химки», «Афипс» и «Дружбу».

    Черов уже играл за «Факел»и провел за команду 109 матчей, забил четыре гола и сделал девять результативных передач. В текущем сезоне после шести туров «Факел» лидирует в турнирной таблице Первой лиги с 18 очками, в то время как «Черноморец» занимает последнее, 20-е место с двумя очками.

