«Ливерпуль» вырвал победу у «Ньюкасла» в матче АПЛ

одержал победу над(3:2) в матче 2-го тура английской Премьер-лиги.

В составе «сорок» голы записали на свой счет Бруно Гимарайнс на 57-й минуте и Уильям Осула на 88-й минуте.

У «Ливерпуля» отличились Райан Гравенберх на 35-й минуте, Уго Экитике на 46-й минуте и Рио Нгумоха на 90+10-й минуте.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ньюкасл — Ливерпуль 2:3 Голы: 0:1 Райан Гравенберх (35'), 0:2 Уго Экитике (46'), 1:2 Бруно Гимарайнс (57'), 2:2 Уильям Осула (88'), 2:3 Rio Ngumoha (90 + 10') Ньюкасл: Ник Поуп, Киран Триппьер (Льюис Холл, 76'), Фабиан Шер (Малик Тшау, 81'), Дэниел Бёрн, Тино Ливраменто, Бруно Гимарайнс, Сандро Тонали (Льюис Майли, 66'), Харви Льюис Барнс (Уильям Осула, 76'), Жоэлинтон (Джейкоб Рэмси, 76'), Энтони Эланга, Энтони Гордон Ливерпуль: Алисон, Милош Керкез, Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Флориан Вирц (Конор Брэдли, 80'), Мохамед Салах (Ватару Эндо, 90'), Райан Гравенберх, Кёртис Джонс (Харви Эллиотт, 90'), Доминик Собослаи, Уго Экитике (Федерико Кьеза, 80'), Коди Матес Гакпо (Rio Ngumoha, 90') Предупреждения: Райан Гравенберх (8'), Ибраима Конате (25'), Дэниел Бёрн (45'), Бруно Гимарайнс (47'), Конор Брэдли (87'), Серджи Гомес (67'), Франциско Мачадо (68') Удаление: Энтони Гордон (45 + 3')

После этого матча «Ливерпуль» занимает 3-е место в таблице АПЛ с 6-ю очками в активе. «Ньюкасл» — на 15-й позиции (1 балл).