ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Адриен РабьоИнцидент крайней жестокости. Почему «Марсель» списал Рабьо и Роу
  • 15:14
    • L’Équipe: Полузащитник «Уотфорда» ведет переговоры с «Локомотивом»
  • 14:59
    • BBC: Букайо Сака выбыл на четыре недели из-за травмы
  • 13:24
    • Между московским «Динамо» и «Алавесом» не переговоров по Маричалю
  • 12:36
    • Флориан Вирц объяснил, почему перешел в «Ливерпуль»
  • 12:31
    • Хаби Алонсо: Это была полная и очень надежная игра на выезде
    Все новости спорта

    Бабаев: Я надеюсь, что нам удастся укомплектовать ЦСКА

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России ЦСКА
    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался по поводу возможного усиления состава армейской команды.

    Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини

    «Возможно ли выполнить просьбу Фабио Челестини о 3-4 новых игроках? Мы каждый день с ним это проговариваем. Что-то получается, что-то не получается. Но еще есть время.

    Я надеюсь, что нам удастся укомплектовать команду и привезти футболистов, которые сделают нас сильнее», — сказал Бабаев «СЭ».

    Челестини возглавил московский клуб этим летом, сменив сербского специалиста Марко Николича, который продолжил карьеру в АЕКе (Греция).

    После шести туров РПЛ ЦСКА идет вторым в таблице, набрав 14 очков.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Мерсисайдцы» уверенно обыграют «сорок»?
  • «Ньюкасл» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.85
    •
  • «Интер» уверенно начнет сезон?
  • «Интер» — «Торино». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • Сможет ли «Райо Вальекано» продлить свою победную серию?
  • «Атлетик» — «Райо Вальекано». Прогноз и ставки
  • 3.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.71
  • Экспресс дня 25 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Интер — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.60
  • Прогноз на матч Атлетик — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Пафос — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Арнальди — Серундоло
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Захарова — Аванесян
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Зверев — Табило
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Монфис — Сафиуллин
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры