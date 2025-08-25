Бабаев: Я надеюсь, что нам удастся укомплектовать ЦСКА

Генеральный директорвысказался по поводу возможного усиления состава армейской команды.

«Возможно ли выполнить просьбу Фабио Челестини о 3-4 новых игроках? Мы каждый день с ним это проговариваем. Что-то получается, что-то не получается. Но еще есть время.

Я надеюсь, что нам удастся укомплектовать команду и привезти футболистов, которые сделают нас сильнее», — сказал Бабаев «СЭ».

Челестини возглавил московский клуб этим летом, сменив сербского специалиста Марко Николича, который продолжил карьеру в АЕКе (Греция).

После шести туров РПЛ ЦСКА идет вторым в таблице, набрав 14 очков.