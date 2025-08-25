Аморим: Думаю, Шешко понимает, что футбол здесь быстрее, чем в Бундеслиге

Наставникпосле матча 2-го тура АПЛ с «Фулхэмом» (1:1) высказался об игре новичка команды. Нападающий вышел на поле на 53-й минуте, но не сумел отметиться результативными действиями.

«Думаю, ему нужно время. Иногда бывает непросто, когда сидишь на скамейке запасных, а потом вливаешься в игру, и она идёт очень быстро. Думаю, он понимает, что футбол здесь быстрее, чем в Бундеслиге. Но он борется. У него хорошие отношения с партнёрами по команде. Я чувствовал, что, когда он был на поле, он был не в лучшие моменты. Это может изменить ваше восприятие игрока.

Я очень рад, потому что вы видите его старания. Мы должны помочь ему, мы должны быть в более выгодном положении, чтобы помочь ему», — приводит слова Аморима официальный сайт клуба.

Ранее СМИ сообщали, что «красные дьяволы» приобрели Шешко за 85 млн евро.