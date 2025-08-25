Хаби Алонсо похвалил Винисиуса после разгрома «Овьедо»

Главный тренер мадридскоговысказался об игре команды в матче 2-го тура Примеры с(3:0), похвалив форварда

«Я доволен тем, что это была очень сбалансированная игра. Винисиус хорошо себя проявил, и я рад за него. Нам важны все игроки — как начинающие матч, так и выходящие со скамейки. Впереди много игр, и каждому найдется место.

Важно, чтобы все игроки чувствовали свою значимость и были готовы начинать матч, выходить со скамейки или играть в следующей игре. Это будет способствовать стабильности команды, а не отдельных игроков», — приводит слова Алонсо Marca.

30 августа «Реал» дома сыграет с «Мальоркой».