ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Оливье Жиру и АлександроЖиру снова забивает победный! «Лилль» вырвал победу у «Монако» на последней минуте
  • 08:15
    • Медведев в пяти сетах проиграл Бонзи на старте US Open 2025
  • 07:30
    • Сафонов собирается провести полный сезон в «ПСЖ»
  • 08:03
    • Блинкова разгромила Стародубцеву в первом раунде Открытого чемпионата США
  • 00:25
    • «Реал» крупно победил «Овьедо», Мбаппе оформил дубль
  • 23:40
    • «Ювентус» всухую обыграл «Парму»
    Все новости спорта

    Хаби Алонсо похвалил Винисиуса после разгрома «Овьедо»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Ла Лига Футбол Испании Реал Мадрид Овьедо
    Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо высказался об игре команды в матче 2-го тура Примеры с «Овьедо» (3:0), похвалив форварда Винисиуса Жуниора.

    Хаби Алонсо
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хаби Алонсо

    «Я доволен тем, что это была очень сбалансированная игра. Винисиус хорошо себя проявил, и я рад за него. Нам важны все игроки — как начинающие матч, так и выходящие со скамейки. Впереди много игр, и каждому найдется место.

    Важно, чтобы все игроки чувствовали свою значимость и были готовы начинать матч, выходить со скамейки или играть в следующей игре. Это будет способствовать стабильности команды, а не отдельных игроков», — приводит слова Алонсо Marca.

    Прогнозы и ставки на футбол

    30 августа «Реал» дома сыграет с «Мальоркой».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Мерсисайдцы» уверенно обыграют «сорок»?
  • «Ньюкасл» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.85
    •
  • «Интер» уверенно начнет сезон?
  • «Интер» — «Торино». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • Сможет ли «Райо Вальекано» продлить свою победную серию?
  • «Атлетик» — «Райо Вальекано». Прогноз и ставки
  • 3.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.71
  • Экспресс дня 25 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Интер — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.60
  • Прогноз на матч Атлетик — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Пафос — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Севилья — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Рыбакина — Пареха
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Калинская — Нгунуэ
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Самсонова — Юань
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры