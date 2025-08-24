Тарханов: Станкович исправит турнирную ситуацию

Известный российский тренеруверен, чтовместе со «Спартаком» исправит турнирное положение и поднимется в таблице РПЛ.

«Считаю, что Станкович хороший тренер. Да, может быть, есть какие‑то моменты, не всё получается, но мы помним, что в прошлом году они тоже стартовали не очень, но календарный год завершили хорошо. И надо сказать, что сейчас они и с "Зенитом" неплохо играли. Думаю, что Станкович исправит турнирную ситуацию», — сказал Тарханов «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

В матче 6-го тура «Спартак» победил в гостях «Рубин» со счетом 2:0 и теперь идет восьмым с 8 очками. В следующей игре красно-белые примут «Сочи».