1-й таймЦСКА — АкронОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Матвей Лукин ЦСКА — «Акрон». Онлайн, прямая трансляция
  • 16:52
    • «Краснодар» в гостях разгромил «Крылья Советов»
  • 17:46
    • «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы на матч АПЛ
  • 16:29
    • Джонатан Роу перешел в «Болонью» из «Марселя»
  • 15:18
    • Арсен Захарян готов сыграть за «Реал Сосьедад»
  • 13:46
    • Сергей Первушин покинул пост главного тренера «Черноморца»
    Все новости спорта

    Тарханов: Станкович исправит турнирную ситуацию

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак
    Известный российский тренер Александр Тарханов уверен, что Деян Станкович вместе со «Спартаком» исправит турнирное положение и поднимется в таблице РПЛ.

    Деян Станкович
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Деян Станкович

    «Считаю, что Станкович хороший тренер. Да, может быть, есть какие‑то моменты, не всё получается, но мы помним, что в прошлом году они тоже стартовали не очень, но календарный год завершили хорошо. И надо сказать, что сейчас они и с "Зенитом" неплохо играли. Думаю, что Станкович исправит турнирную ситуацию», — сказал Тарханов «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    В матче 6-го тура «Спартак» победил в гостях «Рубин» со счетом 2:0 и теперь идет восьмым с 8 очками. В следующей игре красно-белые примут «Сочи».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» не испытает проблем с «Овьедо»?
  • «Овьедо» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Манчестер Юнайтед» смотрится предпочтительнее
  • «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • «Парма» создаст трудности «Ювентусу»?
  • «Ювентус» — «Парма». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.70
  • Экспресс дня 24 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Овьедо — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Фулхэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ювентус — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Лилль — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.85
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Атлетик — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Интер — Торино
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Тиафо — Нисиока
  • Теннис
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры