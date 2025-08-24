1-й таймОвьедо — Реал МадридОнлайн
    «Овьедо» — «Реал Мадрид». Онлайн, прямая трансляция
    «Фиорентина» упустила победу, а «Комо» обыграл «Лацио» в Серии А

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Кальяри Фиорентина Комо Лацио
    Подошли к концу два матча первого тура итальянской Серии А.

    Нико Пас
    Нико Пас

    «Кальяри» на своем поле ушел от поражения в матче с «Фиорентиной» — 1:1.

    Автором первого мяча стал центральный полузащитник Роберто Мандрагора на 68-й минуте.

    Хозяева смогли отыграться благодаря защитнику Себастьяно Луперто, отличившегося на 90+4-й минуте.

    Футбол. Италия. Серия А
    Кальяри — Фиорентина 1:1
    Голы: 0:1 Роландо Мандрагора (68'), 1:1 Себастьяно Луперто (90 + 4') Кальяри: Элия Каприле, Габриэле Цаппа, Йерри Мина, Себастьяно Луперто, Адам Оберт (Рияд Идрисси, 74'), Алессандро Дейола (Джанлука Гаэтано, 75'), Маттео Прати (Лука Маццители, 61'), Мишель Адопо, Майкл Фолоруншо, Себастьяно Эспозито (Зиту Лувумбу, 61'), Дженнаро Боррелли (Семих Кылычсой, 81') Фиорентина: Давид де Хеа, Робин Гозенс (Фабьяно Паризи, 77'), Лука Раньери (Маттиа Вити, 46'), Марин Понграчич, Пьетро Комуццо (Роб Холдинг, 62'), Шер Ндур (Роландо Мандрагора, 46'), Николо Фаджоли, Симон Зом, Мойзе Кин, Альберт Гудмундссон (Якопо Фаццини, 71'), Dodo Предупреждения: Адам Оберт (43'), Дженнаро Боррелли (45 + 1'), Роб Холдинг (79'), Лука Маццители (82'), Семих Кылычсой (90 + 7')

    В следующем матче «Кальяри» будет гостить у «Наполи», а «Фиорентина» у «Торино».

    Календарь и таблица Серии А

    «Комо» уверенно разобрался с «Лацио» — 2:0.

    На 47-й минуте счет открыл нападающий Анастасиос Дувикас, а второй гол забил на 70-й минуте главная звезда клуба Нико Пас.

    Футбол. Италия. Серия А
    Комо — Лацио 2:0
    Голы: 1:0 Анастасиос Дувикас (47'), 2:0 Нико Пас (73') Комо: Жан Бутез, Хакобо Рамон, Марк Кемпф, Алекс Валле, Мергим Войвода, Максимо Перроне (Максанс Какере, 78'), Нико Пас (Серхи Роберто, 78'), Игнасе ван дер Бремпт (Иван Смолчич, 70'), Лукаш Да Кунья, Хесус Родригес Карабальо (Николас Кюн, 90'), Анастасиос Дувикас (Альваро Мората, 70') Лацио: Иван Проведель, Нуну Тавареш (Лука Пеллегрини, 66'), Оливер Провстгор, Марио Хила, Маттиа Цаканьи, Валентин Кастеллано, Фисайо Деле-Баширу (Булайе Диа, 75'), Данило Катальди (Николо Ровелла, 66'), Маттео Гюэндузи, Мануэль Лаццари (Адам Марушич, 61'), Маттео Канчелльери (Педро Родригес, 60') Предупреждения: Нико Пас (17'), Маттиа Цаканьи (30'), Игнасе ван дер Бремпт (38'), Маттео Гюэндузи (75'), Валентин Кастеллано (75')

    «Комо» во втором туре сыграет на выезде с «Болоньей», а «Лацио» примет «Верону».

