«Крылья Советов» — «Краснодар». Онлайн, прямая трансляция

В воскресенье, 24 августа, «Крылья Советов» примут «Краснодар» в рамках 6-го тура российской Премьер-лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Футбол. Россия. Премьер-лига Крылья Советов — Краснодар 0:3 Голы: 0:1 Perrin G. (3'), 0:2 Эдуард Сперцян (пенальти) (13'), 0:3 Джон Кордоба (42') Крылья Советов: Сергей Песьяков, Доминик Ороз, Сергей Божин, Иван Лепский, Николай Рассказов (Алексей Сутормин, 46'), Фернандо Костанца (Михайло Баньяц, 46'), Кирилл Печенин, Сергей Бабкин, Химми Марин, Ильзат Ахметов, Амар Рахманович Краснодар: Станислав Агкацев, Джованни Гонсалес, Витор Тормена, Сергей Петров, Александр Черников, Дуглас Аугусто, Эдуард Сперцян, Диего Силва, Виктор Са, Джон Кордоба, Perrin G.

Ход игры

55' Опасная подача с углового, Дуглас Аугусто пробивает головой выше перекладины.

53' Очередной угловой у ворот Самары: Кордоба поборолся с защитником и от того мяч улетел на корнер.

52' Попытка контратаки от Рахманович, но далеко выходит Агкацев и ловит мяч в падении.

51' Эдуард Сперцян в одиночку прошел по левому флангу и мощно с закруткой пробил в дальний угол, мяч пролетел в метре от штанги.

50' Крыльям удалось отбиться, Божин сильно вынес мяч вперед, но Ахметов его не догнал.

49' Сперцян мощно бьет, попадает в стенку, мяч летит на угловой.

48' Опасный стандарт у ворот Крыльев Советов. Перрен получил по ногам у линии штрафной.

47' Сутормин и Баняц вышли на поле у Самары вместо Рассказова и Костанца.

46' Стартовал 2-й тайм!

45+3' Свисток! 1-й тайм окончен! Краснодар ведет 3:0! Отдохнем 15 минут...

45+2' Последние секунды 1-го тайма Крылья проводят в атаке.

45+1' К первому тайму добавлено 2 минуты!

45' Фернандо Костанца лежит на газоне в центре поля, штрафной в сторону ворот Краснодара.

44' Краснодар забирает мяч под контроль, но Крылья пытаются навязать высокий прессинг.

42' Г-ООООООО-Л! Краснодар — 3:0!!! Джон Кордоба замкнул классную передачу Гаэтана Перрена с правого фланга!

41' Подача с углового, сброс от Рассказова на Костанца, но тот не смог как следует пробить.

40' Прострел с правого фланга от Марин — Божин выбил мяч на угловой.

39' Дальняя передача Ахметова на Марина, но защитники сфолили на Джимми и штрафной пробьет Самара.

38' Очередная атака Краснодара правым флангом, мяч с аута вводит Гонсалес.

37' Опасная передача в центр штрафной на Перрена, но его партнер (Кордоба) ранее забрался в офсайд.

35' Кордоба и Божин завелись и немного потолкались — судья им сделал устное предупреждение.

34' Удар по воротам «быков» нанес Иван Лепский, но он не стал проблемой для Станислава Агкацева.

33' Опасный штрафной у ворот Краснодара: Фернандо Костанца уложили на газон.

32' Угловой у ворот гостей. Навес в штрафную — Агкацев ловит в руки и начинает быструю контратаку Краснодара.

31' Два игрока самарского клуба падают в штрафной Краснодара, но Егоров не дает пенальти.

30' Опасный удар Ильзата Ахметов, но Агкацев переводит мяч на угловой.

29' Штрафной на половине поля Краснодара, Самара готовится пробить.

28' Дальний прострел на Рахмановича, Амар катится в подкате, но все равно не дотягивается до мяча.

27' Атака Крыльев правым флангом, перевод в центр на Костанца, но тот ошибается и мяч улетел за пределы поля.

26' Ахметов получил удар в голову и лежит на газоне, штрафной пробьет Самара.

25' Диего Коста отобрал мяч у Марина и начал новую атаку Краснодара.

23' Небольшой перерыв в игре — футболисты ушли на «водопой».

22' Угловой у ворот Самары. Подача, вынос защитников на ногу Гонсалеса — Джованни бьет сильно мимо.

21' Гонсалес отдает на Черникова, тот мягко навешивает на Перрена, но никто не дотянулся до мяча — удар от ворот.

20' Перрен справа опасно прострелил на Кордобу, но Джон не дотянулся до мяча.

19' Фол в атаке от Рахмановича на Сергее Петрове. Самарец едва не получил желтую за высоко опасную игру.

18' Быстрая атака Кордобы приводит к назначению углового у ворот Крыльев Советов.

16' Опасная подача Марин с левого фланга, но арбитр зажигает «вне игры», мяч введет Агкацев.

15' Амар Рахманович попытался убежать в контратаку, но упал в центре поля, судья показывает, что фола со стороны Божина не было.

14' Крылья Советов очень неудачно начали этот матч и пока никак не могут надолго зацепиться за мяч.

13' Г-ООООООООО-Л!!!!! Краснодар — 2:0!!! Эдуард Сперцян точно бьет в правый от вратаря угол! Песьяков прыгнул в другую сторону!

12' Пенальти!!! Песьяков попал по голове Сперцяну и за это назначен одиннадцатиметровый удар.

10' Егор Егоров идет к монитору! Идет просмотр момента главным арбитром!

9' ВАР — идет просмотр эпизода по поводу назначения пенальти в ворота Самары.

8' Краснодар переходит в позиционную атаку. Навес на Сперцяна, но Песьяков первым оказывается на мяче.

7' Опаснейший навес с углового и череда ударов по воротам Краснодара, но Станислав Агкацев творит чудеса в воротах и дважды спасет команду.

6' Заброс в штрафную Краснодара и удар Бабкина с лету, мяч попадает в защитника и улетает на угловой.

5' Самара развела с центра и сразу бросилась отыгрываться.

3' Г-ОООООООООО-Л!!!!! Краснодар — 1:0!!!! Гаэтан Перрен откликнулся на передачу Эдуарда Сперцяна пяткой и точно пробил в угол мимо Песьякова!

2' Краснодар владеет мячом, но Крылья Советов включают высокий прессинг. Скорости в начале матча очень высокие.

1' Раздается свисток судьи! Матч начался! Крылья Советов — Краснодар — 0:0! Поехали...

До матча

14:59 Команды появляются на газоне стадиона. Игра вот-вот начнется!

14:50 Главным арбитром встречи назначен Егор Егоров.

14:45 Сегодняшний матч пройдет в Самаре на стадионе «Самара Арена».

14:40 Всем доброго футбольного дня! Мы начинаем онлайн-трансляцию матча 6-го тура РПЛ между Крыльями Советов и Краснодаром. За этой встречей вместе с вами буду следить я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Крылья Советов»: Песьяков Сергей, Ороз Алоис, Божин Сергей, Лепский Иван, Рассказов Николай, Костанца Фернандо, Бабкин Сергей, Печенин Кирилл, Марин Джимми, Рахманович Амар, Ахметов Ильзат.

«Краснодар»: Агкацев Станислав, Гонсалес Джованни, Тормена Витор, Коста Диего, Петров Сергей, Черников Александр, Дуглас Аугусто, Перрен Гаэтан, Сперцян Эдуард, Виктор Са, Кордоба Джон.

«Крылья Советов»

Крылья Советов — крепкий середняк нынешнего сезона, который может побороться за место в ТОП-5 чемпионата. После пяти проведенных туров самарский клуб занимает седьмую строчку с восемью очками в копилке. В последнем матче в рамках российской Премьер-лиги Крылья уступили в гостях Ахмату со счетом 1:3.

В Кубке России у Самары ситуация гораздо лучше — команда лидирует в своем квартете после двух проведенных туров. В первом матче “советы” обыграли на выезде Краснодар — 2:1, а затем в серии пенальти уступили Сочи (1:2).

«Краснодар»

Краснодар является действующим чемпионом страны, но пока не лидирует в турнирной таблице нынешнего сезона. Однако это “быки” могут исправить уже в предстоящем матче: в случае победы они обойдут Локомотив и возглавляют таблицу РПЛ, Сейчас отставание от “железнодорожников” составляет 2 очка.

В Кубке России Краснодар идет вторым в своем квартете, уступая только Крыльям Советов, которым проиграл в стартовом туре (1:2). Во втором матче у “зеленых” была крупная победа над московским Динамо со счетом 4:0.

Личные встречи

Последняя очная дуэль этих соперников состоялась совсем недавно в Кубке России, там — победа “крыльев” (2:1). До этого на протяжении семи матчей Краснодар своему оппоненту не проигрывал.

