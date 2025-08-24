1-й таймОвьедо — Реал МадридОнлайн
    «Овьедо» — «Реал Мадрид». Онлайн, прямая трансляция
    «Реал Сосьедад» и «Эспаньол» поделили очки в матче Примеры

    «Реал Сосьедад» — «Эспаньол»: счет матча 2:2, обзор голов

    «Реал Сосьедад» на своем поле сыграл вничью с «Эспаньолом» (2:2) в матче 2-го тура испанской Примеры.

    «Реал Сосьедад» — «Эспаньол»
    «Реал Сосьедад» — «Эспаньол»

    В составе гостей голы записали на свой счет Пере Милья на 10-й минуте и Хавьер Пуадо на 45+1-й минуте с пенальти.

    У «Реал Сосьедада» отличились Андер Барренечеа на 62-й минуте и Орри Оускарссон на 69-й минуте.

    Футбол. Испания. Ла Лига
    Реал Сосьедад — Эспаньол 2:2
    Голы: 0:1 Пере Милья (10'), 0:2 Хавьер Пуадо (пенальти) (45 + 1'), 1:2 Андер Барренечеа (62'), 2:2 Орри Оускарссон (69') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Хон Арамбуру, Jon Martin, Игор Субельдия, Серхио Гомес (Айэн Муньос, 74'), Беньят Туррьентес (Йон Горротксатеги, 57'), Такэфуса Кубо, Лука Сучич (Орри Оускарссон, 57'), Пабло Марин, Микель Оярсабаль (Брайс Мендес, 73'), Андер Барренечеа (Гонсалу Гуэдеш, 80') Эспаньол: Марко Дмитрович, Карлос Ромеро, Леандро Кабрера, Мигель Рубио, Омар Эль-Хилали, Роберто Фернандес (Кевин Гарсиа, 73'), Пере Милья (Рамон Терратс, 73'), Эдуардо Экспозито (Хосе Салинас, 81'), Поль Лосано (Фернандо Калеро, 90'), Тайрис Долан (Антониу Рока, 86'), Хавьер Пуадо Предупреждения: Эдуардо Экспозито (45'), Йон Горротксатеги (76'), Jon Martin (80')

    После этого матча «Реал Сосьедад» занимает 11-е место в таблице Примеры с 2 очками в активе. «Эспаньол» — на 3-й позиции (4 балла).

    •
