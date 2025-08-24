1-й таймОвьедо — Реал МадридОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан Мбаппе«Овьедо» — «Реал Мадрид». Онлайн, прямая трансляция
  • 21:58
    • «Балтика» обыграла «Сочи» в матче РПЛ
  • 20:25
    • «МЮ» упустил победу в матче с «Фулхэмом»
  • 19:26
    • ЦСКА одержал уверенную победу над «Акроном» в матче РПЛ
  • 22:45
    • Вероника Кудерметова проиграла Чен в первом круге US Open — 2025
  • 22:30
    • Хет-трик Бьюкенена помог «Вильярреалу» обыграть «Жирону»
    Все новости спорта

    Обляков прокомментировал победу ЦСКА в матче против «Акрона»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России ЦСКА Акрон
    Полузащитник ЦСКА Иван Обляков высказался о победе своей команды в матче 6-го тура РПЛ против «Акрона» (3:1).

    Иван Обляков — полузащитник ЦСКА
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Иван Обляков — полузащитник ЦСКА

    «Когда в первом тайме было 2:0, то нужно было доводить до разгромного, третий и четвертый забивать, тогда бы игра закончилась. 2:1 — уже было нервно, но в перерыве спокойной поговорили и довели матч до победы.

    У нас комбинационный футбол, в команде все "игровики", не всегда все получается, но мы стараемся совершенствоваться», — сказал Обляков «Матч ТВ».

  • ЦСКА — «Акрон» 3:1. Онлайн, прямая трансляция
  • ЦСКА обыграл «Акрон» в шестом туре РПЛ
  • Сегодня

    • После этого матча ЦСКА занимает 2-е место в таблице РПЛ с 14-ю очками в активе. В следующем поединке армейцы сыграют против «Балтики» 27-го августа в рамках Кубка России.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Мерсисайдцы» уверенно обыграют «сорок»?
  • «Ньюкасл» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.85
    •
  • «Интер» уверенно начнет сезон?
  • «Интер» — «Торино». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • Сможет ли «Райо Вальекано» продлить свою победную серию?
  • «Атлетик» — «Райо Вальекано». Прогноз и ставки
  • 3.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.70
  • Экспресс дня 24 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  2.85
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Интер — Торино
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  3.60
  • Прогноз на матч Атлетик — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Севилья — Хетафе
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.47
  • Прогноз на матч Хачанов — Басаваредди
  • Теннис
  • Послезавтра в 00:00
    •  3.57
  • Прогноз на матч Семенистая — Стирнс
  • Теннис
  • Завтра в 23:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Прижмич — Рублев
  • Теннис
  • Завтра в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Волынец — Сонмез
  • Теннис
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры