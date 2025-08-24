Обляков прокомментировал победу ЦСКА в матче против «Акрона»

Полузащитниквысказался о победе своей команды в матче 6-го тура РПЛ против(3:1).

«Когда в первом тайме было 2:0, то нужно было доводить до разгромного, третий и четвертый забивать, тогда бы игра закончилась. 2:1 — уже было нервно, но в перерыве спокойной поговорили и довели матч до победы.

У нас комбинационный футбол, в команде все "игровики", не всегда все получается, но мы стараемся совершенствоваться», — сказал Обляков «Матч ТВ».

После этого матча ЦСКА занимает 2-е место в таблице РПЛ с 14-ю очками в активе. В следующем поединке армейцы сыграют против «Балтики» 27-го августа в рамках Кубка России.