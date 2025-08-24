Дмитрий Тарасов: У нас стали игроки уходить из «Спартака» в ЦСКА, эти понятия уже ушли

Бывший полузащитникпрокомментировал переходв московское

«Принимаю и желаю ему удачи. Уже ушли эти понятия и традиции переходов. У нас стали игроки уходить из "Спартака" в ЦСКА, эти понятия уже ушли. Это выбор Антона», — сказал Тарасов «СЭ».

23 августа «Динамо» официально объявило о подписании 29-летнего Миранчука. Трансфер оценивается примерно в 1,7 миллиона евро. Контракт с клубом рассчитан на два года с опцией продления.

Ранее полузащитник выступал за швейцарский «Сьон», где в сезоне-2024/25 провел 24 матча, забил два гола и сделал три результативные передачи.