«Монако» Головина проиграл «Лиллю» в матче Лиги 1

на чужом поле уступил(0:1) в матче 2-го тура французской Лиги 1.

Единственный гол у хозяев записал на свой счет Оливье Жиру на 90+1-й минуте.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле 74 минуты и не отметился результативными действиями.

Футбол. Франция. Лига 1 Лилль — Монако 1:0 Голы: 1:0 Оливье Жиру (90 + 1'), 2:0 Риккардо Маркицца (28') Лилль: Берке Озер, Тома Мёнье, Алешандро Рибейро, Ромен Перро, Бенжамен Андре, Айюб Буадди, Хакон-Арнар Харальдссон, Оливье Жиру, Фелиш Коррея (Набиль Бенталеб, 81'), Nathan Ngoy, Ngal'ayel Mukau (Матиас Фернандес, 60') Монако: Лукаш Градецки, Каю Энрике (Кассум Уаттара, 85'), Кристиан Мависса, Эрик Дайер, Джордан Тезе (Вандерсон, 74'), Александр Головин (Элисс Бен-Сегир, 74'), Магнес Аклиуше, Денис Закария, Фоларин Балогун, Такуми Минамино (Мика Биерет, 74'), Ламин Камара Предупреждения: Bruno Genesio (84'), Набиль Бенталеб (86'), Ламин Камара (87'), Кристиан Мависса (90 + 7'), Justin Kumi (72')

После этого матча «Лилль» занимает 5-е место в таблице Лиги 1 с 4 очками в активе. «Монако» — на 8-й позиции (3 балла).