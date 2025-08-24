ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Эрик Смит празднует гол«Санкт-Паули» сотворил камбек против «Боруссии»: шесть голов в безумном матче на «Миллернторе»
  • 00:24
    • «Реал» уверенно обыграл «Овьедо», Мбаппе оформил дубль
  • 23:40
    • «Ювентус» уверенно обыграл «Парму»
  • 21:58
    • «Балтика» обыграла «Сочи» в матче РПЛ
  • 20:25
    • «МЮ» упустил победу в матче с «Фулхэмом»
  • 19:26
    • ЦСКА одержал уверенную победу над «Акроном» в матче РПЛ
    «Монако» Головина проиграл «Лиллю» в матче Лиги 1

    «Лилль» — «Монако»: счет матча 1:0, обзор гола

    Лига 1
    «Монако» на чужом поле уступил «Лиллю» (0:1) в матче 2-го тура французской Лиги 1.

    Александр Головин — полузащитник «Монако»
    Александр Головин — полузащитник «Монако»

    Единственный гол у хозяев записал на свой счет Оливье Жиру на 90+1-й минуте.

    Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле 74 минуты и не отметился результативными действиями.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Лилль — Монако 1:0
    Голы: 1:0 Оливье Жиру (90 + 1'), 2:0 Риккардо Маркицца (28') Лилль: Берке Озер, Тома Мёнье, Алешандро Рибейро, Ромен Перро, Бенжамен Андре, Айюб Буадди, Хакон-Арнар Харальдссон, Оливье Жиру, Фелиш Коррея (Набиль Бенталеб, 81'), Nathan Ngoy, Ngal'ayel Mukau (Матиас Фернандес, 60') Монако: Лукаш Градецки, Каю Энрике (Кассум Уаттара, 85'), Кристиан Мависса, Эрик Дайер, Джордан Тезе (Вандерсон, 74'), Александр Головин (Элисс Бен-Сегир, 74'), Магнес Аклиуше, Денис Закария, Фоларин Балогун, Такуми Минамино (Мика Биерет, 74'), Ламин Камара Предупреждения: Bruno Genesio (84'), Набиль Бенталеб (86'), Ламин Камара (87'), Кристиан Мависса (90 + 7'), Justin Kumi (72')

    После этого матча «Лилль» занимает 5-е место в таблице Лиги 1 с 4 очками в активе. «Монако» — на 8-й позиции (3 балла).

