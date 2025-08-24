2-й таймЛеванте — БарселонаОнлайн
  • 00:35
    «Барселона» вырвала победу у «Леванте», Торрес сделал дубль

    В матче второго тура испанской Примеры «Барселона» в волевом стиле победила «Леванте» со счетом 3:2.

    Ферран Торрес
    Ферран Торрес

    В первой тайме дважды забили хозяева усилиями Ивана Ромеро и Хосе Моралеса. Во второй половине встречи каталонцы смогли перевернуть игру благодаря голам Педри и Феррана Торреса, который сделал дубль.

    Футбол. Испания. Ла Лига
    Леванте — Барселона 2:3
    Голы: 1:0 Иван Ромеро (15'), 2:0 Хосе Моралес Луис (пенальти) (45 + 7'), 2:1 Педри (49'), 2:2 Ферран Торрес (52'), 2:3 Унай Эльхесабаль (автогол) (90 + 1') Леванте: Пабло Куньят Кампос, Йереми Тольян (Виктор Гарсия, 86'), Адриан Де Ла Фуэнте, Мануэль Санчес (Диего Пампин, 75'), Пабло Мартинес, Унай Эльхесабаль, Ориоль Рей, Хосе Моралес Луис (Карлос Альварес, 59'), Иван Ромеро (Икер Лосада, 75'), Jorge Cabello, Brugue Барселона: Жоан Гарсия, Алекс Бальде (Роберт Левандовски, 76'), Пау Кубарси, Рональд Араухо (Андреас Кристенсен, 76'), Эрик Гарсия (Жюль Кунде, 85'), Марк Касадо (Гави, 46'), Ферран Торрес, Маркус Рашфорд (Даниэль Ольмо, 46'), Рафаэл Диас, Ламин Ямаль, Педри Предупреждения: Алекс Бальде (44'), Пабло Мартинес (45 + 3'), Хосе Моралес Луис (46'), Диего Пампин (89')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    У «Барселоны» теперь стало шесть очков и первое место в турнирной таблице. В активе «Леванте» нет баллов и 18-я строчка.

