Эдди Хау: Нам пока некем заменить Исака в составе

Главный тренерзаявил, что заменить нападающегопока некем.

«Я не думаю, что кто-то может заменить Алекса, и Энтони Гордон (полузащитник "Ньюкасла" — прим.) это знает. Он не пытается быть Алексом, он должен быть самим собой. Если бы он забил в матче с "Астон Виллой", это можно было бы назвать идеальным выступлением "девятого" номера», — сказал Хау на послематчевой пресс-конференции.

«Ньюкасл» поделил очки в матче против «Астон Виллы». Команды не смогли выявить победителя в игре, завершив встречу со счетом 0:0.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» хотел приобрести 25-летнего шведа примерно за 130 миллионов евро, но «Ньюкасл» отклонил предложение. По данным ESPN, «Ливерпуль» вернётся с новым предложением только в случае, если «Ньюкасл» даст понять готовность к переговорам. Сам Исак отказывается играть за «Ньюкасл» в текущем сезоне.

В сезоне-2024/25 форвард провел 42 матча во всех турнирах, забил 27 голов и сделал шесть результативных передач.