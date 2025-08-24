Адиев прокомментировал разгромное поражение от «Краснодара»

Главный тренер «Крыльев Советов»рассказал, что его команде пришлось раскрываться после двух пропущенных мячей от «Краснодара» (0:6).

«Когда ты уже на 15‑й минуте "Краснодару" проигрываешь 0:2… Я не могу сказать, что у нас был плохой первый тайм, у нас были моменты, но когда пропускаешь два мяча, приходится немного раскрываться с "Краснодаром", а этого, к сожалению, нельзя делать.

Сейчас у нас период не самый лучший, здесь нужно проанализировать и готовиться к "Динамо", с которыми сыграем уже через несколько дней в Кубке России», — сказал Адиев в эфире «Матч ТВ».

После этого матча «Краснодар» возглавил таблицу РПЛ. Самарский клуб располагается на 9-м месте с 8 очками. Следующим матчем для него станет выезд в Москву на игру с «Локомотивом».