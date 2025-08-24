1-й таймФулхэм — Манчестер ЮнайтедОнлайн
    Каземиро — полузащитник «Манчестер Юнайтед» «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн, прямая трансляция
  • 16:52
    • «Краснодар» в гостях разгромил «Крылья Советов»
  • 18:32
    • «Кельн» вырвал победу у «Майнца» в матче Бундеслиги
  • 18:31
    • «Лорьян» разгромил «Ренн» во втором туре Лиги 1
  • 18:12
    • «Кристал Пэлас» и «Ноттингем Форест» поделили очки
  • 18:02
    • «Эвертон» обыграл «Брайтон» и добыл первую победу в сезоне
    Адиев прокомментировал разгромное поражение от «Краснодара»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев рассказал, что его команде пришлось раскрываться после двух пропущенных мячей от «Краснодара» (0:6).

    Магомед Адиев
    Магомед Адиев

    «Когда ты уже на 15‑й минуте "Краснодару" проигрываешь 0:2… Я не могу сказать, что у нас был плохой первый тайм, у нас были моменты, но когда пропускаешь два мяча, приходится немного раскрываться с "Краснодаром", а этого, к сожалению, нельзя делать.

    Сейчас у нас период не самый лучший, здесь нужно проанализировать и готовиться к "Динамо", с которыми сыграем уже через несколько дней в Кубке России», — сказал Адиев в эфире «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    После этого матча «Краснодар» возглавил таблицу РПЛ. Самарский клуб располагается на 9-м месте с 8 очками. Следующим матчем для него станет выезд в Москву на игру с «Локомотивом».

