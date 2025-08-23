Терехин — о матче «Динамо» М — «Пари НН»: Пора уже динамовцам очки забирать

Бывший нападающий московскогоподелился ожиданиями от предстоящего матча 6-го тура РПЛ между «бело-голубыми» и

«Пари НН вроде бы и ничего, но видно, что будут бороться за сохранение места в РПЛ. При всем к ним уважении. Тяжело им. Так что "Динамо" должно побеждать. Во всяком случае хотелось бы, чтобы победили. Отступать уже динамовцам некуда, нельзя терять очки. Думаю, ребята и Валерий Георгиевич (Карпин) должны это понимать.

Пора уже динамовцам очки забирать, набирать ход, тем более до перерыва в чемпионате, до товарищеских матчей сборной осталось всего два тура. Надеюсь, "Динамо" выиграет 2:0», — сказал Терехин «Матч ТВ».

Матч между «Динамо» М и «Пари НН» состоится завтра, 23-го августа в 20:45 по мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 5-и туров в РПЛ «бело-голубые» занимают 11-е место в таблице с 5-ю очками в активе.