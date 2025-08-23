2-й таймРеал Бетис — АлавесОнлайн
    «Реал Бетис» — «Алавес». Онлайн, прямая трансляция
  • 23:59
    • «Челси» одержал уверенную победу над «Вест Хэмом» в матче АПЛ
  • 23:40
    • ПСЖ обыграл «Анже» в матче Лиги 1
  • 23:31
    • Хет-трик Кейна помог «Баварии» разгромить «Лейпциг» в матче Бундеслиги
  • 20:01
    • «Оренбург» в большинстве не смог обыграть «Ахмат»
  • 21:44
    • «Ак Барс» одолел московское «Динамо» в товарищеском матче
    Терехин — о матче «Динамо» М — «Пари НН»: Пора уже динамовцам очки забирать

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо Нижний Новгород
    Бывший нападающий московского «Динамо» Олег Терехин поделился ожиданиями от предстоящего матча 6-го тура РПЛ между «бело-голубыми» и «Пари НН».

    Валерий Карпин — главный тренер «Динамо» М
    Валерий Карпин — главный тренер «Динамо» М

    «Пари НН вроде бы и ничего, но видно, что будут бороться за сохранение места в РПЛ. При всем к ним уважении. Тяжело им. Так что "Динамо" должно побеждать. Во всяком случае хотелось бы, чтобы победили. Отступать уже динамовцам некуда, нельзя терять очки. Думаю, ребята и Валерий Георгиевич (Карпин) должны это понимать.

    Пора уже динамовцам очки забирать, набирать ход, тем более до перерыва в чемпионате, до товарищеских матчей сборной осталось всего два тура. Надеюсь, "Динамо" выиграет 2:0», — сказал Терехин «Матч ТВ».

  • Под прицелом. Кто из тренеров РПЛ будет уволен следующим?
  • Основные претенденты — иностранцы
  • Вчера

    • Матч между «Динамо» М и «Пари НН» состоится завтра, 23-го августа в 20:45 по мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    После 5-и туров в РПЛ «бело-голубые» занимают 11-е место в таблице с 5-ю очками в активе.

