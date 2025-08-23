Тарханов опасается, что новички ЦСКА задвинут в запас россиян

Бывший главный тренер ЦСКАпрокомментировал подписание иностранных футболистов в московский ЦСКА и выразил опасение, что они могут занять место в основе молодых россиян.

«Посмотрим, как новички ЦСКА впишутся в команду. Самое главное, чтобы новые футболисты не задвинули наших русских парней. Тот же Кисляк с Глебовым выглядят очень хорошо, их нельзя трогать! В целом армейцы показывают хорошую игру, однако проиграли один матч в Кубке России», — сказал Тарханов «Чемпионату».

На старте этого сезона в основном составе армейцев закрепились Кирилл Глебов и Матвей Лукин, в прошлом сезоне ведущим игроком стал Матвей Кисляк.

Летом ЦСКА подписал диаспору латиноамериканских футболистов: Матеус Алвес и Лионель Верде (аренда), вингер Даниэль Руис (аренда), защитники Ди Лусиано и Жоао Виктор.