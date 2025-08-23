Семин — об Антоне Миранчуке в «Динамо»: Надо доказать самому себе, что ты силен

Бывший тренервысказал свое мнение о перспективах полузащитникав Европе.

«Сейчас нужно сконцентрироваться на том, что сегодня есть "Динамо", и никуда не надо попадать. Надо доказать самому себе, что ты силен, что ты можешь сыграть в этом клубе, что ты выдержишь конкуренцию и будешь хорошим помощником», — цитирует Семина «СЭ».

Напомним, что с сентября 2024 года Миранчук выступал за швейцарский «Сьон», где провел 25 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи.

23 августа московское «Динамо» объявило о подписании с 29-летним игроком контракта до лета 2027 года с опцией продления еще на сезон.