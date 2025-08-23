23 августа стартует Серия А. В одном из матчей игрового дняпримет. Поединок начнется в 19:30 мск.

Чемпион Серии Б, «Сассуоло», сыграет с чемпионом Италии. Обе команды в прошлом сезоне набрали по 82 очка, что позволило им забрать чемпионский титул.

Для «Сассуоло» это будет крайне непростой матч после возвращения. «Наполи» выиграл 5 последних поединков против хозяев. В прошлом матче «неаполитанцы» разгромили соперника со счетом 6:1.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры дают такие котировки: 6.15 на «Сассуоло», 3.80 на ничью, 1.65 на победу «Наполи».

Аналитики LiveSport предложили ставки в своем прогнозе.

Искусственный интеллект спрогнозировал победу «Наполи» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Сассуоло» — «Наполи» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Фрибет 130EUR Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.