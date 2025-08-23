Чемпион Серии Б, «Сассуоло», сыграет с чемпионом Италии. Обе команды в прошлом сезоне набрали по 82 очка, что позволило им забрать чемпионский титул.
Для «Сассуоло» это будет крайне непростой матч после возвращения. «Наполи» выиграл 5 последних поединков против хозяев. В прошлом матче «неаполитанцы» разгромили соперника со счетом 6:1.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры дают такие котировки: 6.15 на «Сассуоло», 3.80 на ничью, 1.65 на победу «Наполи».
- Аналитики LiveSport предложили ставки в своем прогнозе.
- Искусственный интеллект спрогнозировал победу «Наполи» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Сассуоло» — «Наполи» смотрите на LiveCup.Run.
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.