Хосеп Гвардиола: Родри — лучший игрок в мире

Главный тренерответил на вопрос о возвращении полузащитника, который получил травму на Клубном чемпионате мира.

«У меня нет никаких сомнений в его потенциале, в его качестве — так или иначе, на текущий момент он лучший игрок в мире. Через несколько месяцев будет избран новый футболист, но пока что Родри все еще остается таковым», — цитирует Гвардиолу сайт City Xtra.

Родри получил серьезную травму паха в матче 1/8 финала против «Аль-Хиляля» и пропустит старт сезона в АПЛ.

Полузащитник стал обладателем награды «Золотой мяч» в 2024 году. В сезоне 2024/25 Родри сыграл всего восемь матчей во всех турнирах из-за разрыва крестообразных связок.