ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Руслан ПименовРуслан Пименов: Болельщики думали, что мы пришли увольнять Осинькина
  • 07:00
    • Шнайдер вышла в финал турнира в Монтеррее
  • 09:06
    • Сперцян может оказаться в «Атлетико»
  • 07:52
    • Куэста близок к переходу в «Спартак»
  • 23:59
    • «Челси» одержал уверенную победу над «Вест Хэмом» в матче АПЛ
  • 23:40
    • ПСЖ обыграл «Анже» в матче Лиги 1
    Все новости спорта

    Хосеп Гвардиола: Родри — лучший игрок в мире

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Футбол Англии АПЛ Манчестер Сити Золотой мяч
    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о возвращении полузащитника Родри, который получил травму на Клубном чемпионате мира.

    Родри
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Родри

    «У меня нет никаких сомнений в его потенциале, в его качестве — так или иначе, на текущий момент он лучший игрок в мире. Через несколько месяцев будет избран новый футболист, но пока что Родри все еще остается таковым», — цитирует Гвардиолу сайт City Xtra.

    Родри получил серьезную травму паха в матче 1/8 финала против «Аль-Хиляля» и пропустит старт сезона в АПЛ.

    Полузащитник стал обладателем награды «Золотой мяч» в 2024 году. В сезоне 2024/25 Родри сыграл всего восемь матчей во всех турнирах из-за разрыва крестообразных связок.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Тоттенхэм» вновь не проиграет «Ман Сити» на «Этихаде»?
  • «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Ждем много голов
  • «Рубин» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • Смогут ли махачкалинцы сдержать атаку «Зенита»?
  • «Зенит» — «Динамо» Махачкала. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.08
  • Экспресс дня 23 августа
  • Сегодня в 22:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Рубин — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Зенит — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  2.85
  • Прогноз на матч Атлетико — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Динамо — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Локомотив — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Леванте — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сассуоло — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры