Ненахов — о ничьей с «Ростовом»: Не выполнили то, что хотели

Защитниквысказался о ничейном результате своей команды в матче 6-го тура РПЛ против(3:3).

«Чего не хватило, чтобы дожать "Ростов"? Не хватило второго тайма. 3:3 для нас как проигрыш. Не выполнили то, что хотели, поэтому такой результат.

Отсутствие концентрации главная проблема "Локомотива"? Не могу ответить на этот вопрос. Было два подряд отрицательных для нас результата. С "Балтикой" (1:1) был более курьезный гол, чем сегодня те голы, которые пропустили от Ростова», — передает слова Ненахова «Матч ТВ».

После этого матча «Локомотив» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 14-ю очками в активе. В следующем поединке «железнодорожники» сыграют против «Акрона» 28-го августа в Кубке России.