Фабрицио Романо: «Наполи» продвинулись в переговорах по трансферу Хейлунна

продолжает активные переговоры по трансферу нападающего

По данным инсайдера Фабрицио Романо, стороны провели первую встречу, которая прошла успешно, и достигли предварительных договоренностей. Клуб из Неаполя представил форварду долгосрочный проект, обсуждались условия личного контракта, и обе стороны остались довольны ходом переговоров.

«Манчестер Юнайтед» в курсе происходящего и готов отпустить Хйлунна, если тот договорится с «Наполи». Датский нападающий активно рассматривает варианты для постоянного перехода, предпочитая аренду с обязательством выкупа, а не временный контракт.

В прошлом сезоне английской Премьер-лиги 22-летний игрок провел 32 матча и забил четыре гола.