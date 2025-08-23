«Марсель» обыграл «Париж» на своем поле

обыгралв матче 2-го тура Лиги 1 — 4:2.

Дубль в составе победителей оформил Пьер-Эмерик Обамейянг (24', 73'). По голу также отличились Мэйсон Гринвуд с пенальти (18') и Пьер Хейберг (81') и Робиньо Вас (90+6).

В составе гостей забитыми мячами отметились Илан Кеббаль (28') и Мозес Саймон (58').

Футбол. Франция. Лига 1 Марсель — Париж 5:2 Голы: 1:0 Мэйсон Гринвуд (пенальти) (18'), 2:0 Пьер-Эмерик Обамеянг (24'), 2:1 Илан Кеббаль (28'), 2:2 Моузес Саймон (58'), 3:2 Пьер-Эмерик Обамеянг (73'), 4:2 Пьер-Эмиль Хёйбьерг (81'), 5:2 Robinio Vaz (90 + 6') Марсель: Херонимо Рульи, Микаэль Мурильо, Си Джей Иган-Райли, Леонардо Балерди, Улиссес Гарсия (Дерек Корнелиус, 90'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Мэйсон Гринвуд, Анхель Гомес, Амин Гуири (Darryl Bakola, 90'), Тимоти Уэа (Билал Надир, 63'), Пьер-Эмерик Обамеянг (Robinio Vaz, 74') Париж: Обед Нкамбадио, Ноа Санги (Жюльен Лопес, 83'), Отавио, Мустафа Мбов, Максим Лопес, Илан Кеббаль, Венсан Маршетти (Пьер-Ив Амель, 82'), Виллем Геббельс (Алимами Гори, 64'), Моузес Саймон (Жан-Филипп Крассо, 64'), Adama Camara (Лоанн Дусе, 68'), Samir Chergui Предупреждение: Robinio Vaz (88')

31 августа «Париж» примет на своем поле «Мец», «Марсель» в этот же день сыграет в гостях против «Лиона»