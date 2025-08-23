2-й таймАрсенал — ЛидсОнлайн
    «Арсенал» — «Лидс». Онлайн, прямая трансляция
  20:37
    «Ростов» совершил камбэк и сыграл вничью с «Локомотивом» в матче РПЛ
  19:32
    Эберечи Эзе стал игроком «Арсенала»
  18:12
    «Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо» на своем поле
  16:32
    «Тоттенхэм» всухую обыграл «Манчестер Сити» в гостях
  15:54
    «Спартак» в гостях оказался сильнее «Рубина»
    «Марсель» обыграл «Париж» на своем поле

    «Марсель» — «Париж»: счет матча 4:2, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Марсель Париж
    «Марсель» обыграл «Париж» в матче 2-го тура Лиги 1 — 4:2.

    Пьер-Эмерик Обамейянг
    Пьер-Эмерик Обамейянг

    Дубль в составе победителей оформил Пьер-Эмерик Обамейянг (24', 73'). По голу также отличились Мэйсон Гринвуд с пенальти (18') и Пьер Хейберг (81') и Робиньо Вас (90+6).

    В составе гостей забитыми мячами отметились Илан Кеббаль (28') и Мозес Саймон (58').

    Футбол. Франция. Лига 1
    Марсель — Париж 5:2
    Голы: 1:0 Мэйсон Гринвуд (пенальти) (18'), 2:0 Пьер-Эмерик Обамеянг (24'), 2:1 Илан Кеббаль (28'), 2:2 Моузес Саймон (58'), 3:2 Пьер-Эмерик Обамеянг (73'), 4:2 Пьер-Эмиль Хёйбьерг (81'), 5:2 Robinio Vaz (90 + 6') Марсель: Херонимо Рульи, Микаэль Мурильо, Си Джей Иган-Райли, Леонардо Балерди, Улиссес Гарсия (Дерек Корнелиус, 90'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Мэйсон Гринвуд, Анхель Гомес, Амин Гуири (Darryl Bakola, 90'), Тимоти Уэа (Билал Надир, 63'), Пьер-Эмерик Обамеянг (Robinio Vaz, 74') Париж: Обед Нкамбадио, Ноа Санги (Жюльен Лопес, 83'), Отавио, Мустафа Мбов, Максим Лопес, Илан Кеббаль, Венсан Маршетти (Пьер-Ив Амель, 82'), Виллем Геббельс (Алимами Гори, 64'), Моузес Саймон (Жан-Филипп Крассо, 64'), Adama Camara (Лоанн Дусе, 68'), Samir Chergui Предупреждение: Robinio Vaz (88')

    31 августа «Париж» примет на своем поле «Мец», «Марсель» в этот же день сыграет в гостях против «Лиона»

