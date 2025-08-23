«Леванте» — «Барселона». Онлайн, прямая трансляция

В субботу, 23 августа, «Леванте» примет «Барселону» в рамках 2-го тура испанской Примеры. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Футбол. Испания. Ла Лига Леванте — Барселона 1:0 Леванте: Пабло Куньят Кампос, Йереми Тольян, Адриан Де Ла Фуэнте, Мануэль Санчес, Пабло Мартинес, Унай Эльхесабаль, Ориоль Рей, Хосе Моралес Луис, Иван Ромеро, Jorge Cabello, Brugue Барселона: Жоан Гарсия, Алекс Бальде, Пау Кубарси, Рональд Араухо, Эрик Гарсия, Марк Касадо, Ферран Торрес, Маркус Рашфорд, Рафаэл Диас, Ламин Ямаль, Педри

Ход игры

37' Передача Переса на Торреса, Феран очень сильно бьет и попадает в перекладину.

36' Педри развернул защитников, убрал под левую ногу и пробил. Удар пришелся прямо по центру ворот, где стоял Куньят.

34' С аута вводят игроки Леванте и пытаются перейти в атаку через дальний заброс, но на опережение сыграл Гарсия.

33' Игра возобновляется...

31' Перерыв на водопой. Футболисты пошли немного освежиться.

30' Очень классная передача на Моралеса от своих ворот. Луис не мог убежать от защитников а перспективы открывались очень радужные для Леванте.

29' Барса долго катает мяч, обостряющая передача на Рэшфорда, н его оттирает от мяча Кабельо.

28' Пабло Куньят мощно выбивает мяч в штрафную Барселоны, но там все подчищает Кубарси.

26' Опасная передача Педри на Рафинья, совсем немного Диас не дотянулся до мяча

25' Передача Ямалю под левую ногу, мощный удар приходится в спину Де Ла Фуэнте.

24' Алехандро Бальде слева разгоняет атаку «каталонцев». Перевод через Педри на Ямаля. Удар Ламиля блокируется и мяч улетает на угловой.

22' Рэшфорд делает передачу на Педри, но ошибается и едва Ромеро не убежал в контратаку.

21' Рафинья фолит в атаке, мяч со своей половины введет Леванте.

20' Педри пытается раскачать оборонительные редуты Леванте, длинный заброс на Торреса, но первым на мяче Куньят.

18' Пабло Мартинес помог своим защитникам отобрать мяч у Ламила и запустил длинную передачу вперед, она оказалась безадресной.

17' Барса получило оплеуху, но продолжает гнуть свою линию, Ямаль в атаке!

15' Г-ООООООООООО-Л! Леванте — 1:0! Иван Ромеро с передачи Джереми Толяна точно укладывает мяч в угол!

14' Луис Моралес пытается пройти левым флангом, но Гарсия его встречает и выбивает мяч, начиная новую атаку Барселоны.

13' Опасный удар по воротам Куньят от Бальде, рикошет и угловой.

12' Педри получает мяч в центре поля и пытается разыграть с Рафинья, но оборона Леванте пока справляется.

10' Ямаль обостряет справа и зарабатывает угловой.

9' Маркус Рэшфорд демонстрирует дриблинг и прорывается слева, но его остановил Эльхесабаль.

8' Моралес забивает гол, но его не засчитывают — огромный офсайд у Луиса.

7' Ямаль делает передачу на Рэшфорда, прекрасный навес в штрафную, но никто не смог откликнуться на эту передачу.

6' Куньят сильно засылает мяч от своих ворот, но партнеры не зацепились и владение вновь у Барселоны.

5' Рэшфорд разыгрывает корнер, мяч под ногой Рафиньи — мощный удар выше ворот.

4' Ламин Ямаль пробил по воротам хозяев поля, отскок от защитника и мяч уходит на угловой.

3' «Каталонцы» захватывают инициативу на старте этого матча и пытаются атаковать позиционно.

2' Атака Леванте, но судья зажигает офсайд, мяч переходит Барселоне.

1' Матч начался! Леванте — Барселона — 0:0! Поехали...

До матча

22:28 Игра начнется совсем скоро. Команды появляются на поле!

22:20 Команды закончили разминку. Идут последние приготовления к игре.

22:15 Главным арбитром встречи назначен Алехандро Эрнандес.

22:10 Сегодняшний матч пройдет в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия».

Стартовые составы команд

«Леванте»: Куньят Пабло, Де Ла Фуэнте Адриан, Эльхесабаль Унаи, Кабельо Хорхе, Тольян Йереми, Санчес Мануэль, Бруге Роджер, Рэй Ориоль, Мартинес Пабло, Моралес Луис, Ромеро Иван.

«Барселона»: Гарсия Жоан, Гарсия Эрик, Араухо Рональд, Кубарси Пау, Бальде Алехандро, Касадо Марк, Педри, Ямаль Ламин, Рафинья Диас, Рэшфорд Маркус, Торрес Ферран.

«Леванте»

Леванте в прошлом году играл в Сегунда дивизионе и заслужил право на выступление в элите. Готовясь к новому сезону команда провела сразу 6 товарищеских матчей и только в одном из их проиграла — Кастельону (0:2). В последней игре перед официальными встречами Леванте обыграл французский Осер (2:0).

В первом туре чемпионата Испании “лягушки” наведались в гости к Алавесу и в упорной борьбе уступили (1:2). До последних минут в той встрече не было понятно, кто выиграет и только в компенсированное время Науэль Теналья вывел Алавес вперед.

«Барселона»

Барселона является действующим чемпионом Испании и в этом статусе приедет в гости к Леванте. До начала сезона “каталонцы” провели всего 4 товарищеских матча, в каждом из них одержали уверенные победы.

В стартовом туре Ла Лиги Барселона успешно съездила в гости к Мальорке, где забила три безответных мяча. У поной борьбы в той встрече не получилось — уже на 23-й минуте матча счет был 2:0 в пользу сине-гранатовых. Точку в матче поставил Ямаль на 90+4 минуте.

Личные встречи

Барселона не проигрывала Леванте с 2019-го года. За это время команды успели провести 5 поединков: 4 виктории у “каталонцев” и одна игра завершилась вничью.

