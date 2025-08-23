Квеквескири — о матче с «Ахматом»: Атмосфера в раздевалке была как при поражении

Опорник «Оренбурга»рассказал о гнетущей атмосфере в раздевалке с «Ахматом» (2:2) после матча 6-го тура РПЛ и что эту ничью игроки рассматривают как поражение.

«Счет 2:0 для меня лично — один из самых плохих в футболе. Самый скользкий психологически, плюс преимущество одного человека. Когда пропускаешь быстрый гол, большая вероятность пропустить второй. К сожалению, это случилось. Ничья — это не поражение, но настроение в раздевалке как при поражении», — сказал Квеквескири в эфире «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

По ходу матча «Оренбург» выигрывал со счетом 2:0, играя в большинстве, но не смог удержать победу, пропустив два гола.