    Руслан Пименов: Болельщики думали, что мы пришли увольнять Осинькина
  • 07:00
    • Шнайдер вышла в финал турнира в Монтеррее
  • 09:06
    • Сперцян может оказаться в «Атлетико»
  • 07:52
    • Куэста близок к переходу в «Спартак»
  • 23:59
    • «Челси» одержал уверенную победу над «Вест Хэмом» в матче АПЛ
  • 23:40
    • ПСЖ обыграл «Анже» в матче Лиги 1
    Все новости спорта

    Киммих — о разгроме «РБ Лейпциг»: Мы подали знак другим командам

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Бавария РБ Лейпциг Аугсбург
    Один из лидеров мюнхенской «Бварии» Йозуа Киммих подвел итоги разгромной победы над «РБ Лейпциг» в рамках 1-го тура немецкой Бундеслиги

    Йозуа Киммих
    Йозуа Киммих

    «Начало было очень хорошим, не только с точки зрения результата, но и с точки зрения нашей игры. Мы сохраняли высокий уровень энергии. В начале второго тайма были не так голодны, но снова включились в борьбу, забив четвертый гол. Несмотря на то, что у нас не было долгой предсезонной подготовки, видно, что у нас появился определенный ритм.

  • «Бавария» уничтожила «Лейпциг» в стартовом туре Бундеслиги: Кейн оформил хет-трик
  • Огненный старт немецкого сезона в Мюнхене
  • Сегодня

    • Победа со счетом 6:0 — это настоящий знак другим командам. Хорошая, но и сложная особенность футбола заключается в том, что нужно поддерживать этот результат каждые три дня. В среду мы снова начнем матч с 0:0», — приводит пресс-служба мюнхенского клуба слова Киммиха.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Теперь в следующем матче чемпион Германии отправится на выезде к «Аугбсургу». Игра состоится 30 августа.

    Читайте также

