Киммих — о разгроме «РБ Лейпциг»: Мы подали знак другим командам

Один из лидеров мюнхенской «Бварии»подвел итоги разгромной победы над «РБ Лейпциг» в рамках 1-го тура немецкой Бундеслиги

«Начало было очень хорошим, не только с точки зрения результата, но и с точки зрения нашей игры. Мы сохраняли высокий уровень энергии. В начале второго тайма были не так голодны, но снова включились в борьбу, забив четвертый гол. Несмотря на то, что у нас не было долгой предсезонной подготовки, видно, что у нас появился определенный ритм.

Победа со счетом 6:0 — это настоящий знак другим командам. Хорошая, но и сложная особенность футбола заключается в том, что нужно поддерживать этот результат каждые три дня. В среду мы снова начнем матч с 0:0», — приводит пресс-служба мюнхенского клуба слова Киммиха.

Теперь в следующем матче чемпион Германии отправится на выезде к «Аугбсургу». Игра состоится 30 августа.