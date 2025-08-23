Гвардиола: Пока не определился с основным вратарем

Главный тренер «Манчестер Сити»на предматчевой пресс-конференции перед игрой 2-го тура АПЛ с «Тоттенхэма» сообщил, что окончательно не решил, кто будет «первым» номером в этом сезоне.

«Завтра посмотрим, кто лучше работал на тренировках. Мы поговорим с Хаби (тренером вратарей) и посмотрим. Новые игроки всегда привносят энергию... Джеймс добавил молодость, желание играть в клубе, в котором он вырос. Доволен его выступлением в первом туре, но это всего лишь первая игра», — цитирует Daily Mail слова испанского специалиста.

В первом туре ворота «Ман Сити» занимал Джеймс Траффорд, вернувшийся из «Бернли». Ранее СМИ сообщались, что горожане активно интересуются Джанлуиджи Доннаруммой из «ПСЖ», а бывший в прошлом сезоне основным голкипером Эдерсон отправится в «Галатасарай».

Встреча 2-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» пройдет сегодня, 23 августа. Начало игры — 14.30 (мск).