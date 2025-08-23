ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Руслан ПименовРуслан Пименов: Болельщики думали, что мы пришли увольнять Осинькина
  • 07:00
    • Шнайдер вышла в финал турнира в Монтеррее
  • 07:52
    • Куэста близок к переходу в «Спартак»
  • 23:59
    • «Челси» одержал уверенную победу над «Вест Хэмом» в матче АПЛ
  • 23:40
    • ПСЖ обыграл «Анже» в матче Лиги 1
  • 23:31
    • Хет-трик Кейна помог «Баварии» разгромить «Лейпциг» в матче Бундеслиги
    Все новости спорта

    Гвардиола: Пока не определился с основным вратарем

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Сити Тоттенхэм
    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола на предматчевой пресс-конференции перед игрой 2-го тура АПЛ с «Тоттенхэма» сообщил, что окончательно не решил, кто будет «первым» номером в этом сезоне.

    Хосеп Гвардиола
    Хосеп Гвардиола

    «Завтра посмотрим, кто лучше работал на тренировках. Мы поговорим с Хаби (тренером вратарей) и посмотрим. Новые игроки всегда привносят энергию... Джеймс добавил молодость, желание играть в клубе, в котором он вырос. Доволен его выступлением в первом туре, но это всего лишь первая игра», — цитирует Daily Mail слова испанского специалиста.

  • Эдерсон, Савиньо и еще четыре футболиста «Ман Сити», от которых может избавиться Гвардиола
  • Пеп отчаянно стремится сократить состав команды
  • 20/08/2025

    • В первом туре ворота «Ман Сити» занимал Джеймс Траффорд, вернувшийся из «Бернли». Ранее СМИ сообщались, что горожане активно интересуются Джанлуиджи Доннаруммой из «ПСЖ», а бывший в прошлом сезоне основным голкипером Эдерсон отправится в «Галатасарай».

    Календарь и таблица АПЛ

    Встреча 2-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» пройдет сегодня, 23 августа. Начало игры — 14.30 (мск).

