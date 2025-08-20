ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Эдерсон, Савиньо и еще четыре футболиста «Ман Сити», от которых может избавиться Гвардиола

    Пеп отчаянно стремится сократить состав команды

    Вся лентаСамое главное
    GOAL перечисляет игроков «Манчестер Сити», чье будущее в клубе висит на волоске, несмотря на трофеи и громкие имена.
    Пеп Гвардиола в последние месяцы постоянно возвращается к двум темам, когда выходит к прессе. Первая — это календарь матчей, особенно то, как телеканалы, по его мнению, обходятся с «Манчестер Сити» не самым справедливым образом. Например, назначают игру на субботу после изнуряющего еврокубкового вечера в среду или дают всего два дня отдыха перед встречей Кубка лиги.

    Болельщикам «Сити» приятно слышать такие заявления: они считают, что тренер защищает их интересы в борьбе против системы, настроенной против клуба. Хотя, стоит отметить, что в жалобах на календарь Гвардиола далеко не одинок.

    Другая излюбленная тема каталонца куда более характерна именно для него — размер состава. Гвардиола убежден: лучше иметь компактную группу футболистов, где каждый получает регулярную игровую практику и сохраняет мотивацию, чем раздутый список игроков, половина из которых теряет интерес, оставаясь на скамейке. И даже прошлогодний кадровый кризис, когда из-за травм пришлось привлекать молодых из академии и подписывать четырех новичков в январе, не заставил его изменить мнение.

    • О необходимости сокращения состава Гвардиола напоминал еще во время Клубного чемпионата мира, а затем повторил и после уверенной победы над «Вулверхэмптоном» (4:0) в стартовом туре АПЛ:

    — «Игроков слишком много. Я люблю иметь достаточно глубины, чтобы конкурировать во всех турнирах, но не хочу оставлять футболистов дома. Это нездоровая ситуация. В ближайшие две недели агенты и клубы будут искать решение», — заявил тренер.

    Идеальный состав для Гвардиолы — 23 игрока. Именно столько было в заявке «Сити» в сезоне-2023/24, когда команда завоевала титул. Сейчас же, несмотря на уход Витора Рейса ( «Жирона»), Джека Грилиша ( «Эвертон») и новичка Сверре Нюпана ( «Мидлсбро») в аренды, в распоряжении тренера остается 30 футболистов.

    До закрытия трансферного окна осталось меньше двух недель — и именно сейчас «Сити» должен определиться, кого отпустить, чтобы дать Гвардиоле ту компактную и сверхмотивированную команду, о которой он мечтает.

    Эдерсон

    Когда в прошлом месяце «Сити» подписал Джеймса Траффорда, казалось, что воспитанник академии вернулся, чтобы побороться с Эдерсоном за место в основе, а Штефан Ортега покинет клуб. Но ситуация изменилась: будущее бразильца все более туманно.

    Эдерсон
    globallookpress.com

    Эдерсон всерьез подумывал об уходе летом 2024-го, когда получил заманчивое предложение из Саудовской Аравии. И хотя на Клубном чемпионате мира он заверил, что намерен остаться, слухи о скором расставании не утихают — теперь к нему проявляет серьезный интерес «Галатасарай».

    Гвардиола объяснил отсутствие голкипера в матче с «Вулверхэмптоном» кишечной инфекцией. Однако стоит вспомнить слова Хави, когда-то игравшего под руководством Пепа в «Барселоне»: «Гастроэнтерит — это диагноз, которым прикрывают совсем другие причины».

    • На фоне этой неопределенности Траффорд выглядел уверенно в воротах против «волков». И хотя «Сити» не исключает вариант с трансфером Джанлуиджи Доннаруммы, если Эдерсон действительно уйдет, сейчас у клуба отличная возможность довериться дуэту Траффорд — Ортега и заработать на продаже бразильца, чьи навыки отражения ударов заметно сдали в последние сезоны.

    Натан Аке

    Даже после аренды Рейса в распоряжении Гвардиолы по-прежнему избыток центральных защитников. Шесть игроков конкурируют за два места, и при том что Йошко Гвардиол надежно занял позицию в центре обороны, именно Аке выглядит наиболее логичным кандидатом на продажу.

    Натан Аке
    globallookpress.com

    Голландец в прошлом сезоне провел всего восемь матчей в стартовом составе АПЛ, трижды надолго выбывая из-за травм. В концовке чемпионата ему даже потребовалась операция на стопе. Сам Гвардиола упоминал Аке вместе с Джоном Стоунзом, отмечая: «Они весь сезон травмированы. Невозможно показывать уровень, если ты ненадежен».

    Сейчас Аке 30 лет, и у него остается еще два года по контракту — значит, «Сити» может выручить за него солидную сумму и вложить ее в команду, одновременно сохранив баланс в рамках финансового фэйр-плей.

    Джош Уилсон-Эсбранд

    Уилсон-Эсбранд числится в системе «Сити» с 2019 года, однако так и не провел ни одного официального матча за первую команду. Последние четыре сезона он проводил в арендах — во французском «Реймсе» и клубах Чемпионшипа, но нигде по-настоящему не проявил себя.

    • Да, у «Сити» не так много классических левых защитников помимо новичка Райна Аит-Нури, однако уровень Уилсона-Эсбранда не дотягивает до требований команды. В случае проблем у Аит-Нури на этой позиции может сыграть Йошко Гвардиол, а также Нико О’Райли.

    Клубу стоит искать для Уилсона-Эсбранда постоянное новое место работы, ведь шансы на его прорыв в основу стремительно тают. В крайнем случае, очередная аренда выглядит единственным вариантом.

    Клаудио Эчеверри

    Эчеверри подавал большие надежды на Клубном чемпионате мира, но вскоре получил травму голеностопа на тренировке. Тем не менее реальность такова: в распоряжении «Сити» и без него достаточно крайних нападающих и атакующих полузащитников.

    Клаудио Эчеверри
    globallookpress.com

    Аргентинцу, перешедшему из «Ривер Плейта» в январе, необходима практика на уровне взрослого европейского футбола, и аренда сейчас выглядит куда полезнее, чем пребывание в составе Гвардиолы без регулярной игры.

    Желающих пригласить 18-летнего аргентинца хватает: интерес проявляют «Боруссия» Дортмунд и «Байер», ранее сообщалось и о «Роме». «Сити» остается лишь выбрать оптимальное направление для его развития и оформить краткосрочную сделку, чтобы в 2026 году Эчеверри вернулся уже готовым пробиться в первую команду.

    Калвин Филлипс

    Легко забыть, что «Сити» заплатил «Лидсу» £42 млн за Филлипса в 2022‑м, — настолько он растворился в тени. Несмотря на скромную роль в триумфальном сезоне с треблом, хавбек остался еще на год, но в январе 2024‑го все же подался в аренду в «Вест Хэм».

    Калвин Филлипс
    globallookpress.com

    Этот опыт обернулся катастрофой: уже через две минуты дебюта с «Борнмутом» он подарил сопернику гол, пережил домашнее 0:6 от «Арсенала», получил удаление в матче с «Ноттингемом», а затем выслушал жесткие претензии от своих же фанатов после поражения в Ньюкасле.

    • Следующая аренда в «Ипсвиче» прошла без громких провалов, но и без успехов. Удивительно, что находятся клубы, готовые подписать его даже временно. Для «Сити» же подойдет любая команда — лишь бы поставить точку в одной из самых неудачных трансферных историй Гвардиолы.

    Савиньо

    Предложение «Тоттенхэма» по Савиньо стало полной неожиданностью и явно задело Гвардиолу, который тут же заявил, что хочет удержать бразильского вингера, и призвал руководство заблокировать сделку. Сообщалось о £60 млн ($81 млн) — втрое больше суммы, уплаченной «Труа» летом, — но клуб счел это заниженной оценкой его перспектив.

    globallookpress.com

    Если же «Сити» сможет вынудить «шпор» поднять ставку до £80 млн ($108 млн), это уже будет иметь смысл. В прошлом сезоне Савиньо зажигал дриблингом и скоростью, но с реализацией была беда: один гол в 29 матчах АПЛ и звание самого расточительного игрока лиги по соотношению забитых мячей к ожидаемым.

    На правом фланге у Гвардиолы хватает альтернатив: Райан Шерки способен сыграть и крайним, и под нападающим, а Оскар Бобб наверняка получит свой шанс после тяжелой травмы. При хорошем предложении от «Тоттенхэма» вырученные деньги можно направить на форварда с проверенным голевым чутьем — например, на Родриго из «Реала».

