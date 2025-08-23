Березовский: Поклонникам «Динамо» надо немного потерпеть

Экс-голкипер «Динамо» и «Зенита»высказал свое мнение о состоянии дел в стане бело-голубых и попросил не ругать пока нового главного тренера клуба

«Всем известно, что в современном футболе всегда требуется результат, и как можно быстрее. С другой стороны, Валерий Георгиевич — квалифицированный тренер с большим опытом работы. Поэтому я уверен, что результаты улучшатся.

Но для этого потребуется немного времени. Надо потерпеть как болельщикам, так и руководству. Если "Динамо" намерено добиться серьёзных результатов, надо потерпеть! Победы точно придут», — сказал Березовский «Чемпионату».

Пока «Динамо» с пятью очками располагается на 11-м месте в таблице РПЛ.