Березовский: Поклонникам «Динамо» надо немного потерпеть

Валерий Карпин Фото: globallookpress.com
«Всем известно, что в современном футболе всегда требуется результат, и как можно быстрее. С другой стороны, Валерий Георгиевич — квалифицированный тренер с большим опытом работы. Поэтому я уверен, что результаты улучшатся.
Но для этого потребуется немного времени. Надо потерпеть как болельщикам, так и руководству. Если "Динамо" намерено добиться серьёзных результатов, надо потерпеть! Победы точно придут», — сказал Березовский «Чемпионату».
Пока «Динамо» с пятью очками располагается на 11-м месте в таблице РПЛ.