«Атлетико» — «Эльче». Онлайн, прямая трансляция

В субботу, 23 августа, состоится матч 2-го тура испанской Примеры между мадридским «Атлетико» и «Эльче». Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции.

Футбол. Испания. Ла Лига Атлетико — Эльче 1:1 Атлетико: Ян Облак, Робен Ле Норман, Давид Ганцко, Маттео Руджери, Маркос Льоренте, Джонни Кардозо, Пабло Барриос, Тьяго Альмада, Джулиано Симеоне, Александр Сёрлот, Хулиан Альварес Эльче: Матиас Дитуро, Альваро Родригес, Альваро Нуньес, Педро Бигас, Давид Аффенгрубер, Марк Агуадо, Алейкс Фебас, Родриго Мендоса, Рафаэль Мир Висенте, Херман Валера, John Nwankwo Donald

Ход матча

45+6' Первый тайм завершился ударом Мира в руки Облака! 1:1. Отдохнем!

45+5' Очередной угловой от «Атлетико» завершился тем, что защитники вынесли мяч.

45+3' Симеоне прорывался и хотел обострить, но отпустил мяч далеко от себя.

45+1' 6 минут компенсировано к первому тайму. Что-то многовато.

45' Желтая карточка для Мендосы.

43' Да, «Атлетико» атакует больше и опаснее, периодически создает моменты, однако того преимущества, которое было в начале матча, уже нет. Владение мячом же вовсе 50 на 50.

41' Симеоне прошел по флангу и пробил, но угодил в дальнюю штангу. Правда, после этого арбитр показал, что было положение вне игры.

39' И снова угловой от «Атлетико». И снова в руки Дитуро.

38' И еще один угловой у «Атлетико». Подача в руки вратарю.

37' Угловой заработало «Атлетико». Решили разыграть футболисты хозяев, но это ни к чему не привело.

35' Перестали создавать моменты команды. Игра преимущественно проходит в центре поля.

33' Угловой для «Атлетико», но мяч пересек линию при подаче. Удар от ворот.

31' Минутный перерывчик на водопой.

29' Желтая карточка для Фебаса. Первая в матче.

27' Симеоне вырвался на оперативный простор, но пробивал уже под давлением, поэтому удар не получился.

25' Миру оказывали помощь, но все нормально с Рафой.

24' Успокоилась несколько игра. Паузу взяли команды после ооооочень активного начала.

21' Теперь угловой от «Эльче», но и тут защитники не дали пробить нападающим.

19' После углового мяч был выбит и ни к чему опасному «корнер» не привел.

17' Вот это матч! Вновь атака «Атлетико», прострел на Серлота, но защитник в последний момент вынес мяч на угловой.

15' Гооооооооооооооол! 1:1! Мир! В ответной атаке забивает «Эльче»! Ловят соперника на контратаке. Альваро сделал пас на Мира, подработал мяч и пробил мимо Облака!

14' Моментище у Серлота! Альварес выкатил ему передачу, форвард вышел «на свидание» с голкипером соперника, но переиграть его не смог.

13' Снова полумомент у «Эльче», но до удара дело не дошло, хотя все предпосылки к этому были.

11' Мир имел отличную возможность, но пробил мимо ворот. Пожадничал, был партнер по команде один перед воротами.

10' Еще один момент от Серлота, но четко на выходе сыграл Дитуро и опередил форварда.

9' Гоооооооооол! 1:0! Серлот! Александер избежал положения вне игры после паса Ганцко и пробил мимо вратаря! Забил самый активный футболист на старте матча.

7' А вот и первый удар от «Эльче». Мендоза пробил намного мимо ворот.

6' Пока что мяч находится только на половине поля «Эльче».

4' Снова Серлот прошел по флангу и прострелил, но замкнуть никто не смог и мяч выкатился за боковую линию.

2' Серлот сразу же пытался обострить и просил угловой, но мяч ушел за лицевую линию от него.

1' Игра стартовала! Погнали!

До матча

20:30 Прозвучал гимн Испании в честь открытия сезонп.

20:28 Команды выходят на поле.

20:25 К началу игры в столице Испании все готово.

20:20 Рассудит сегодняшний поединок 45-летний арбитр в поле Сесар Сото Градо.

20:10 Из потерь в составах перед этой игрой отметим Алехандро Баену и Хосе Марию Хименеса у хозяев и Адама Боаяра и Яго Сантьяго — у гостей.

20:00 Соперники сойдутся между собой в Мадриде на стадионе «Метрополитано», который вмещает 70 962 зрителя.

Стартовые составы команд:

«Атлетико»: Облак, Льоренте, Ле Норман, Ганцко, Руджери, Симеоне, Кардосо, Барриос, Альмада, Серлот, Альварес.

«Эльче»: Дитуро, Нуньес, Бигас, Дональд, Аффенгрубер, Валера, Агуадо, Фебас, Мендоза, Мир, Родригес.

«Атлетико»

«Матрасники» стартовали в новом сезоне чемпионата Испании крайне неудачно. В стартовом туре мадридцы сенсационно уступили «Эспаньолу» (1:2), пропустив оба мяча в концовке. Это, конечно, пока что не очень не говорит, но звоночек для болельщиков команды из Мадрида тревожный, ведь они стали переживать, как столичный коллектив готов к сезону.

В прошлом сезоне мадридский коллектив занял «свое» третье место, пропустив вперед «Барселону» и «Реал». За 38 матчей «индейцы» забили 68 мячей, а пропустили 30. Выше головы команда из столицы Испании не прыгнула, но и не провалилась. Именно третье место «Атлетико» и пророчили.

В этом сезоне подопечным Диего Симеоне будет тоже крайне сложно навязать борьбу двух грандам, но они, как и всегда, постараются это сделать. Думается, что все равно «Атлетико» по итогам сезона вновь станет третьим, а в Лиге чемпионов выйдет в плей-офф, но до последних стадий не доберется. Поглядим!

«Эльче»

Команда из одноименного города в провинции Аликанте достаточно неплохо стартовала в сезоне, сыграв вничью с «Бетисом». Для новичка Примеры это просто таки отличный старт сезон. Но дальше, безусловно, будет сложнее и только первые туров пять дадут ответ о перспективах «бело-зеленых».

В прошлом сезоне команда из Эльче стала второй в Сегунде и повысилась в классе. «Полосатые» набрали 77 очков и пропустили вперед только «Леванте». «Эльче» выполнил главную задачу на прошлый сезон и может быть доволен. Команда играла крайне нерезультативно, забив всего 59 мячей, а пропустив 34.

Главной задачей подопечных Едера Сарабии на новый сезон, безусловно, является сохранение прописки в элите. Команде сейчас главное закрепиться в Примере и по возможности не допустить борьбы за выживание, а вот со следующего сезона реально будет ставить и другие цели.

Личные встречи

В прошлом сезоне команды встречались в Кубке Испании и тогда «Атлетико» разнес «Эльче» со счетом 4:0. В последних 8 встречах команд 7 побед у «Атлетико» и только 1 у «Эльче». В этой игре фаворит тоже очевиден.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.85.