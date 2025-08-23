Атлетико — Эльче: прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 2.85

Атлетико
Эльче
«Атлетико»
Турнирное положение: «Матрасники» стартовали крайне неудачно. Команда находится на 14 месте турнирной таблицы.
При этом «Атлетико» летом неудачно выступил на КЧМ. Команда заняла лишь третье место в своем квартете.
Атлетико — Эльче: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Матрасники» уступили «Эспаньолу» (1:2).
До того команда нанесла поражение «Ньюкаслу» (2:0). А вот поединок с «Порту» завершился неудачей (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Атлетико» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: «Матрасники» явно поборются за попадание за самые высокие места. Да и состав команды по именам выглядит впечатляюще.
Причем «Атлетико» традиционно удачно противостоит «Эльче». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Тем паче, «матрасники» намерены реабилитироваться за стартовую неудачу.
«Эльче»
Турнирное положение: «Зелёно-полосатые» предыдущий чемпионат провели успешно. Команда заняла 2 место в Сегунде.
Причем «Эльче» провел восемь спаррингов. В них команда сумела добыть 4 победы при четырех поражениях.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Эльче» не да себя обыграть «Бетис» (1:1).
До того команда сумела переиграть «Эркулес» (1:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Альмерии» (1:0).
При этом «Эльче» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Зелёно-полосатые» нынче пребывают в приличных кондициях. Команда не проигрывает 3 матча кряду.
При этом «Эльче» летом существенно изменился в кадровом виде. Да и стартовый тур показал, что команда способна избежать борьбы за выживание.
Команда имеет вполне надежные тылы. В среднем «зелёно-полосатые» пропускают реже гола за матч, да и в летних спаррингах оборона не блистала монолитностью.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается зацепиться за драгоценные очки.
Статистика для ставок
- «Эльче» не проигрывает 3 матча кряду
- «Матрасники» в последней очной встрече разгромили «Эльче» (4:0)
- «Зелёно-полосатые» в среднем пропускают реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 5.25, а победа оппонента — в скромные 15.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.
- 2.12Вест Хэм — Челси: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.05Бавария — РБ Лейпциг: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- 2.10ПСЖ — Анже: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Атлетико» выглядит монолитнее оппонента, и уж точно будет максимально активно атаковать.
Номинальные хозяева явно поднатореют в плане реализации, к тому же постараются реабилитироваться за стартовый прокол.
Ставка: Фора «Атлетико» -2.5 за 2.85.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.75