1-й таймПСЖ — АнжеОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Альфонсо Дэвис «Бавария»«Бавария» — «РБ Лейпциг». Онлайн, прямая трансляция Коул Палмер«Вест Хэм» — «Челси». Онлайн, прямая трансляция Брэдли Баркола«ПСЖ» — «Анже». Онлайн, прямая трансляция
  • 21:15
    • Палмер выйдет в стартовом составе «Челси» на матч АПЛ против «Вест Хэма»
  • 20:01
    • «Оренбург» в большинстве не смог обыграть «Ахмат»
  • 21:44
    • «Ак Барс» одолел московское «Динамо» в товарищеском матче
  • 21:05
    • Форвард «Динамо» Тюкавин заявил, что полноценно тренируется с командой
  • 16:27
    • «СЭ»: Антон Миранчук стал футболистом «Динамо»
  • 12:42
    • «Динамо» рассталось с Лаксальтом
  • 10:40
    • Дзюба ответил на вопрос о завершении карьеры
    Все новости спорта

    «Матрасники» не заметят «Эльче»

    Атлетико — Эльче: прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 2.85

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Примеру Прогнозы на Атлетико Прогнозы на Эльче Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Атлетико» — «Эльче»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хулиан Альварес
    23 августа во 2-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Атлетико» и «Эльче». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетико» — «Эльче», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Ла Лига 23 Августа 2025 года

    Атлетико

  • Мадрид
    •  Атлетико 20:30 Эльче

    Эльче

  • Товарищеские матчи (клубы)
    •

    «Атлетико»

    Турнирное положение: «Матрасники» стартовали крайне неудачно. Команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

    При этом «Атлетико» летом неудачно выступил на КЧМ. Команда заняла лишь третье место в своем квартете.

    Атлетико — Эльче: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Матрасники» уступили «Эспаньолу» (1:2).

    До того команда нанесла поражение «Ньюкаслу» (2:0). А вот поединок с «Порту» завершился неудачей (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Атлетико» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: «Матрасники» явно поборются за попадание за самые высокие места. Да и состав команды по именам выглядит впечатляюще.

    Причем «Атлетико» традиционно удачно противостоит «Эльче». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Тем паче, «матрасники» намерены реабилитироваться за стартовую неудачу.

    «Эльче»

    Турнирное положение: «Зелёно-полосатые» предыдущий чемпионат провели успешно. Команда заняла 2 место в Сегунде.

    Причем «Эльче» провел восемь спаррингов. В них команда сумела добыть 4 победы при четырех поражениях.

  • Щедрые инвестиции и новые идеи. Что случилось с «Реалом» после долгожданной смены тренера
  • Этим летом «Королевский клуб» потратил на новых игроков около 200 млн евро
  • 20/08/2025

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Эльче» не да себя обыграть «Бетис» (1:1).

    До того команда сумела переиграть «Эркулес» (1:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Альмерии» (1:0).

    При этом «Эльче» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Зелёно-полосатые» нынче пребывают в приличных кондициях. Команда не проигрывает 3 матча кряду.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    При этом «Эльче» летом существенно изменился в кадровом виде. Да и стартовый тур показал, что команда способна избежать борьбы за выживание.

    Команда имеет вполне надежные тылы. В среднем «зелёно-полосатые» пропускают реже гола за матч, да и в летних спаррингах оборона не блистала монолитностью.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается зацепиться за драгоценные очки.

    Статистика для ставок

    • «Эльче» не проигрывает 3 матча кряду

    • «Матрасники» в последней очной встрече разгромили «Эльче» (4:0)

    • «Зелёно-полосатые» в среднем пропускают реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 5.25, а победа оппонента — в скромные 15.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

    Прогноз: «Атлетико» выглядит монолитнее оппонента, и уж точно будет максимально активно атаковать.

    Номинальные хозяева явно поднатореют в плане реализации, к тому же постараются реабилитироваться за стартовый прокол.

    Ставка: Фора «Атлетико» -2.5 за 2.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.75

    Ещё прогнозы на спорт
    2.05
  • Прогноз на матч Бавария — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Фатих Карагюмрюк — Гёзтепе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Пескара — Чезена
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч ПСЖ — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Дерби Каунти — Бристоль Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Реал Бетис — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  4.55
  • Экспресс дня 22 августа
  • Сегодня в 22:30
    •  2.29
  • Прогноз на матч Корда — Фучович
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Паркс — Шнайдер
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Боузкова — Александрова
  • Теннис
  • Завтра в 04:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Перейра — Дакас
  • Бои
  • Завтра в 12:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Рубин — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Павлович — Кортес-Акоста
  • Бои
  • Завтра в 14:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Атлетико — Эльче: прогноз и ставка за 2.85, статистика, коэффициенты матча 23.08.202520:30. «Матрасники» не заметят «Эльче»
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры