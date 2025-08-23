Атлетико — Эльче: прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 2.85

23 августа во 2-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Атлетико» и «Эльче». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетико» — «Эльче», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Атлетико»

Турнирное положение: «Матрасники» стартовали крайне неудачно. Команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Атлетико» летом неудачно выступил на КЧМ. Команда заняла лишь третье место в своем квартете.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Матрасники» уступили «Эспаньолу» (1:2).

До того команда нанесла поражение «Ньюкаслу» (2:0). А вот поединок с «Порту» завершился неудачей (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Атлетико» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Матрасники» явно поборются за попадание за самые высокие места. Да и состав команды по именам выглядит впечатляюще.

Причем «Атлетико» традиционно удачно противостоит «Эльче». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Тем паче, «матрасники» намерены реабилитироваться за стартовую неудачу.

«Эльче»

Турнирное положение: «Зелёно-полосатые» предыдущий чемпионат провели успешно. Команда заняла 2 место в Сегунде.

Причем «Эльче» провел восемь спаррингов. В них команда сумела добыть 4 победы при четырех поражениях.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Эльче» не да себя обыграть «Бетис» (1:1).

До того команда сумела переиграть «Эркулес» (1:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Альмерии» (1:0).

При этом «Эльче» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Зелёно-полосатые» нынче пребывают в приличных кондициях. Команда не проигрывает 3 матча кряду.

При этом «Эльче» летом существенно изменился в кадровом виде. Да и стартовый тур показал, что команда способна избежать борьбы за выживание.

Команда имеет вполне надежные тылы. В среднем «зелёно-полосатые» пропускают реже гола за матч, да и в летних спаррингах оборона не блистала монолитностью.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается зацепиться за драгоценные очки.

Статистика для ставок

«Эльче» не проигрывает 3 матча кряду

«Матрасники» в последней очной встрече разгромили «Эльче» (4:0)

«Зелёно-полосатые» в среднем пропускают реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 5.25, а победа оппонента — в скромные 15.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

Прогноз: «Атлетико» выглядит монолитнее оппонента, и уж точно будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева явно поднатореют в плане реализации, к тому же постараются реабилитироваться за стартовый прокол.

Ставка: Фора «Атлетико» -2.5 за 2.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.75