«Арсенал» — «Лидс». Онлайн, прямая трансляция

Ход игры
3' Мадуэке атакует левым флангом, попытка прострела была заблокирована.
2' Арсенал сразу берет мяч под свой контроль и катает на своей половине поля.
1' Матч начался! Арсенал — Лидс — 0:0. Поехали...
До матча
19:29 Команды выходят на поле. Вот-вот начнется игра!
19:25 Главным арбитром встречи назначен Джарред Джиллетт из Австралии.
19:20 Сегодняшний матч пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».
Стартовые составы команд
«Арсенал»: Райя Давид, Тимбер Юрриен, Салиба Вильям, Габриэль дос Сантос, Калафьори Риккардо, Эдегор Мартин, Субименди Мартин, Райс Деклан, Сака Букайо, Дьёкереш Виктор, Мадуэке Нони.
«Лидс»: Перри Лукас, Богл Джейден, Родон Джо, Стрёйк Паскаль, Гудмундссон Габриэль, Танака Ао, Груев Илия, Стах Антон, Джеймс Дэниэл, Пиру Йоэл, Ньонто Вильфред.
«Арсенал»
Арсенал в конце предсезонки провел очень интересный и результативный товарищеский матч с Вильярреалом, в котором уступил 2:3. Дальше в Кубке Эмиратов “пушкари” сыграли с Атлетиком Бильбао и обыграли его со счетом 3:0. В целом, готовясь к старту АПЛ Арсенал был очень результативен.
В стартовом туре английской Премьер-лиги лондонский Арсенал наведался в гости к Манчестер Юнайтед. Та встреча завершилась победой команды Артеты с минимальным счетом 1:0. Арсенал нанес по воротам соперника всего 3 удара в створ и имел лишь 39% владения мячом, но этого хватила для победы.
«Лидс»
Лидс в прошлом сезоне играл в Чемпионшипе и заслужил место в элитном дивизионе. В межсезонье он провел только три товарищеских матча, все из них завершив вничью: с Манчестер Юнайтед (0:0), Вильярреалом (1:1) и Миланом (1:1).
В первом туре Премьер-лиги Дидс дома принимал Эвертон. Матч проходил под диктовку хозяев и завершился победой со счетом 1:0. На 84-й минуте матча единственный гол с пенальти забил немецкий форвард Лукас Нмеча.
Личные встречи
В шести последних встречах между этими соперниками побеждал Арсенал. Лидс последний раз выигрывал у “канониров” в 2003-м году
