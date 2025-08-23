«Арсенал» — «Лидс». Онлайн, прямая трансляция

В субботу, 23 августа, лондонский «Арсенал» примет «Лидс» в рамках 2-го тура английской Премьер-лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции.

Футбол. Англия. Премьер-лига Арсенал Лондон — Лидс 0:0 Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Юрриен Тимбер, Вильям Салиба, Габриэль Магальяйнс, Риккардо Калафьори, Мартин Субименди, Деклан Райс, Мартин Эдегор, Букайо Сака, Виктор Дьёкереш, Чуквунонсо Мадуэке Лидс: Лукас Перри, Паскаль Стрёйк, Джо Родон, Джейден Богл, Даниэль Джеймс, Илия Груев, Антон Стах, Габриэль Гудмундссон, Жоэль Пироэ, Вильфред Ньонто, Ао Танака

Ход игры

3' Мадуэке атакует левым флангом, попытка прострела была заблокирована.

2' Арсенал сразу берет мяч под свой контроль и катает на своей половине поля.

1' Матч начался! Арсенал — Лидс — 0:0. Поехали...

До матча

19:29 Команды выходят на поле. Вот-вот начнется игра!

19:25 Главным арбитром встречи назначен Джарред Джиллетт из Австралии.

19:20 Сегодняшний матч пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

Стартовые составы команд

«Арсенал»: Райя Давид, Тимбер Юрриен, Салиба Вильям, Габриэль дос Сантос, Калафьори Риккардо, Эдегор Мартин, Субименди Мартин, Райс Деклан, Сака Букайо, Дьёкереш Виктор, Мадуэке Нони.

«Лидс»: Перри Лукас, Богл Джейден, Родон Джо, Стрёйк Паскаль, Гудмундссон Габриэль, Танака Ао, Груев Илия, Стах Антон, Джеймс Дэниэл, Пиру Йоэл, Ньонто Вильфред.

«Арсенал»

Арсенал в конце предсезонки провел очень интересный и результативный товарищеский матч с Вильярреалом, в котором уступил 2:3. Дальше в Кубке Эмиратов “пушкари” сыграли с Атлетиком Бильбао и обыграли его со счетом 3:0. В целом, готовясь к старту АПЛ Арсенал был очень результативен.

В стартовом туре английской Премьер-лиги лондонский Арсенал наведался в гости к Манчестер Юнайтед. Та встреча завершилась победой команды Артеты с минимальным счетом 1:0. Арсенал нанес по воротам соперника всего 3 удара в створ и имел лишь 39% владения мячом, но этого хватила для победы.

«Лидс»

Лидс в прошлом сезоне играл в Чемпионшипе и заслужил место в элитном дивизионе. В межсезонье он провел только три товарищеских матча, все из них завершив вничью: с Манчестер Юнайтед (0:0), Вильярреалом (1:1) и Миланом (1:1).

В первом туре Премьер-лиги Дидс дома принимал Эвертон. Матч проходил под диктовку хозяев и завершился победой со счетом 1:0. На 84-й минуте матча единственный гол с пенальти забил немецкий форвард Лукас Нмеча.

Личные встречи

В шести последних встречах между этими соперниками побеждал Арсенал. Лидс последний раз выигрывал у “канониров” в 2003-м году

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.75.