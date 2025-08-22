Слишкович: Если бы мы каким‑то чудом выиграли, это было бы очень незаслуженно

Владимир Слишкович Фото: globallookpress.com
«Браво, "Ахмат". Браво игрокам, тренеру. Они показали моим игрокам, как надо верить, как надо играть. Потому что футбол не заканчивается после первого тайма. У мяча есть душа. И он наградит тебя, когда ты серьезно относишься к игре, к своей работе.
Я в перерыве говорил, что такое может случиться. Я знал, что игра не закончилась. И мяч нас наказал. Честно говоря, если бы мы каким‑то чудом выиграли, это было бы очень незаслуженно.
Это школа для моих игроков. Я сказал им об этом в раздевалке», — приводит слова Слишковича «Матч ТВ».
Следующий матч «Оренбург» проведет дома против «Рубина» 30 августа.