    Альфонсо Дэвис «Бавария»«Бавария» — «РБ Лейпциг». Онлайн, прямая трансляция
  • 21:15
    • Палмер выйдет в стартовом составе «Челси» на матч АПЛ против «Вест Хэма»
  • 20:51
    • «Бавария» — «Лейцпиг»: стартовые составы команд на матч Бундеслиги
  • 20:01
    • «Оренбург» в большинстве не смог обыграть «Ахмат»
  • 21:05
    • Форвард «Динамо» Тюкавин заявил, что полноценно тренируется с командой
  • 16:27
    • «СЭ»: Антон Миранчук стал футболистом «Динамо»
    Слишкович: Если бы мы каким‑то чудом выиграли, это было бы очень незаслуженно

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Оренбург
    Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович прокомментировал упущенную победу своей команды в матче против «Ахмата» (2:2).

    Владимир Слишкович
    Владимир Слишкович

    «Браво, "Ахмат". Браво игрокам, тренеру. Они показали моим игрокам, как надо верить, как надо играть. Потому что футбол не заканчивается после первого тайма. У мяча есть душа. И он наградит тебя, когда ты серьезно относишься к игре, к своей работе.

    Я в перерыве говорил, что такое может случиться. Я знал, что игра не закончилась. И мяч нас наказал. Честно говоря, если бы мы каким‑то чудом выиграли, это было бы очень незаслуженно.

    Это школа для моих игроков. Я сказал им об этом в раздевалке», — приводит слова Слишковича «Матч ТВ».

    Следующий матч «Оренбург» проведет дома против «Рубина» 30 августа.

  • «Вест Хэм» и «Челси» не порадуют зрителей голами?
  • «Вест Хэм» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Будут ли у «Баварии» проблемы в первом матче сезона?
  • «Бавария» — «РБ Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Разгромит ли «ПСЖ» «Анже»?
  • «ПСЖ» — «Анже». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    4.55
  • Экспресс дня 22 августа
  • Сегодня в 22:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Бавария — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч ПСЖ — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Реал Бетис — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Зенит — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Завтра в 16:15
    •  2.18
  • Прогноз на матч Динамо — Пари НН
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.45
  • Прогноз на матч Рубин — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
