Симеоне: Поражение в первом туре ничего не меняет

Главный тренер мадридского «Атлетико»прокомментировал предстоящую игру второго тура Примеры против «Эльче».

«У нас всё в порядке, как я и ожидал. Мы провели первую игру, у нас было много хороших моментов, но, очевидно, нам есть куда расти. Ожидаю напряжённого матча для обеих команд. Они играют в атакующем стиле, демонстрируя высокий уровень мастерства, и это потребует от нас полной отдачи.

Это поражение в 1-м туре не меняет многого из того, над чем мы работали с начала предсезонной подготовки: следует чётко понимать, что нам нужно делать, концентрироваться на себе, продолжать расти в этом направлении и верить в свои силы, чтобы это отражалось в игре», — цитирует Симеоне AS.

В первом туре «Атлетико» неожиданно проиграл «Эспаньолу» в гостях (1:2). Теперь команде предстоит домашняя игра с «Эльче» 23 августа в 20:30 (мск).