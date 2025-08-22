2-й таймОренбург — АхматОнлайн
    Ираклий Квеквескири«Оренбург» — «Ахмат». Онлайн, прямая трансляция
  • 16:27
    • «СЭ»: Антон Миранчук стал футболистом «Динамо»
  • 16:02
    • Ренату Вейга стал игроком «Вильярреала»
  • 15:21
    • Ари покинул пост спортивного директора «Торпедо»
  • 12:42
    • «Динамо» рассталось с Лаксальтом
  • 10:40
    • Дзюба ответил на вопрос о завершении карьеры
    Симеоне: Поражение в первом туре ничего не меняет

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Ла Лига Футбол Испании Атлетико Эльче Эспаньол
    Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал предстоящую игру второго тура Примеры против «Эльче».

    Диего Симеоне
    Диего Симеоне

    «У нас всё в порядке, как я и ожидал. Мы провели первую игру, у нас было много хороших моментов, но, очевидно, нам есть куда расти. Ожидаю напряжённого матча для обеих команд. Они играют в атакующем стиле, демонстрируя высокий уровень мастерства, и это потребует от нас полной отдачи.

  • Трофей или отставка: почему Симеоне рискует потерять работу в «Атлетико»
  • Самый высокооплачиваемый тренер мира оказался под давлением
  • Вчера

    • Это поражение в 1-м туре не меняет многого из того, над чем мы работали с начала предсезонной подготовки: следует чётко понимать, что нам нужно делать, концентрироваться на себе, продолжать расти в этом направлении и верить в свои силы, чтобы это отражалось в игре», — цитирует Симеоне AS.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В первом туре «Атлетико» неожиданно проиграл «Эспаньолу» в гостях (1:2). Теперь команде предстоит домашняя игра с «Эльче» 23 августа в 20:30 (мск).

