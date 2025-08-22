ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    «Оренбург» — «Ахмат». Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция матча 6-го тура Российской Премьер Лиги

  • 12:42
    • «Динамо» рассталось с Лаксальтом
  • 16:27
    • «СЭ»: Антон Миранчук стал футболистом «Динамо»
  • 16:02
    • Ренату Вейга стал игроком «Вильярреала»
  • 15:21
    • Ари покинул пост спортивного директора «Торпедо»
  • 12:52
    • «Манчестер Сити» продлил контракт с Диашем
  • 10:40
    • Дзюба ответил на вопрос о завершении карьеры
  • 09:08
    • Тренер «Саутгемптона» отреагировал на срыв сделки по Сперцяну
    Ираклий Квеквескири
    В пятницу, 22 августа, «Оренбург» примет грозненский «Ахмат» в рамках 6-го тура Российской Премьер Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

    До матча

    17:40 Матч пройдёт на стадионе «Газовик» вмещающем 10 046 зрителей.

    17:30 Главным арбитром матча будет Владислав Целовальников из Астрахани.

    Стартовые составы команд

    «Оренбург»: Овсянников, Хотулёв, Муфи, Касимов, Чичинадзе, Камилов, Оганесян, Рыбчинский, Квеквескири, Гюрлюк, Томпсон.

    «Ахмат»: Шелия, Богосавац, Гандри, Сидоров, Ндонг, Силва, Касинтура, Садулаев, Келиану, Конате, Самородов.

    «Оренбург»

    «Оренбург» после пяти туров занимает десятую строчку в Россиийской Премьер-лиги, набрав пять очков. В стартовых пяти матчах «Оренбург» одержал одну победу, дважды сыграл вничью и дважды потерпел поражение. Разница мячей — 5:6. «Оренбург» в последнем матче обыграл «Акрон» со счетом 2:1. Ранее команды обыграл «Ахмат» со счетом 2:1 и минимально проиграл «Краснодару» (0:1).

    В последней личной встрече «Оренбург» обыграл «Ахмат» в Кубке России. Однако в предстоящем матче составы команд будут отличаться. Клубы будут настроены на борьбу. У «Оренбурга»все игроки в строю.

    «Ахмат»

    «Ахмат» после пяти туров занимает седьмую строчку в Российской Премьер-лиги, набрав шесть очков. В стартовых матчах «Ахмат» смог дважды добыть победу и проиграл три встречи. Разница мячей — 5:6. В последней игре «Ахмат» уверенно обыграл самарские «Крылья Советов» со счетом 3:1. Ранее грозненский клуб проиграл «Оренбургу» в Кубке России со счетом 1:2 и добыл минимальную победу в матче против «Зенита» (1:0).

    Команда под руководством Станислава Черчесова обретает стабильность, несмотря на недавнее поражение «Оренбургу». У «Ахмата» все игроки в строю.

    Личные встречи

    В сезоне 2024/2025 команды сыграли 2 матча в рамках Российской Премьер Лиги. В Оренбурге команды сыграли вничью 0:0, а в Грозном победил «Ахмат» 1:0.

    За всю историю команды сыграли 18 матчей. 8 побед одержал «Ахмат», у «Оренбурга» 7 побед, оставшиеся 3 игры завершились вничью.

    Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.55

