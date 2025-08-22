«Оренбург» — «Ахмат». Онлайн, прямая трансляция

В пятницу, 22 августа, «Оренбург» примет грозненский «Ахмат» в рамках 6-го тура Российской Премьер Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

До матча

17:40 Матч пройдёт на стадионе «Газовик» вмещающем 10 046 зрителей.

17:30 Главным арбитром матча будет Владислав Целовальников из Астрахани.

Стартовые составы команд

«Оренбург»: Овсянников, Хотулёв, Муфи, Касимов, Чичинадзе, Камилов, Оганесян, Рыбчинский, Квеквескири, Гюрлюк, Томпсон.

«Ахмат»: Шелия, Богосавац, Гандри, Сидоров, Ндонг, Силва, Касинтура, Садулаев, Келиану, Конате, Самородов.

«Оренбург»

«Оренбург» после пяти туров занимает десятую строчку в Россиийской Премьер-лиги, набрав пять очков. В стартовых пяти матчах «Оренбург» одержал одну победу, дважды сыграл вничью и дважды потерпел поражение. Разница мячей — 5:6. «Оренбург» в последнем матче обыграл «Акрон» со счетом 2:1. Ранее команды обыграл «Ахмат» со счетом 2:1 и минимально проиграл «Краснодару» (0:1).

В последней личной встрече «Оренбург» обыграл «Ахмат» в Кубке России. Однако в предстоящем матче составы команд будут отличаться. Клубы будут настроены на борьбу. У «Оренбурга»все игроки в строю.

«Ахмат»

«Ахмат» после пяти туров занимает седьмую строчку в Российской Премьер-лиги, набрав шесть очков. В стартовых матчах «Ахмат» смог дважды добыть победу и проиграл три встречи. Разница мячей — 5:6. В последней игре «Ахмат» уверенно обыграл самарские «Крылья Советов» со счетом 3:1. Ранее грозненский клуб проиграл «Оренбургу» в Кубке России со счетом 1:2 и добыл минимальную победу в матче против «Зенита» (1:0).

Команда под руководством Станислава Черчесова обретает стабильность, несмотря на недавнее поражение «Оренбургу». У «Ахмата» все игроки в строю.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 2 матча в рамках Российской Премьер Лиги. В Оренбурге команды сыграли вничью 0:0, а в Грозном победил «Ахмат» 1:0.

За всю историю команды сыграли 18 матчей. 8 побед одержал «Ахмат», у «Оренбурга» 7 побед, оставшиеся 3 игры завершились вничью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.55