Оренбург — Ахмат: прогноз на РПЛ и ставка за 2.20

22 августа в 6-м туре Российской Премьер-лиги сыграют «Оренбург» и «Ахмат». Матч начнется в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Оренбург» — «Ахмат», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Оренбург»

Турнирная таблица: «Оренбург» после пяти туров занимает десятую строчку в Россиийской Премьер-лиги, набрав пять очков.

В стартовых пяти матчах «Оренбург» одержал одну победу, дважды сыграл вничью и дважды потерпел поражение. Разница мячей — 5:6.

Последние матчи: «Оренбург» в последнем матче обыграл «Акрон» со счетом 2:1.

Ранее команды обыграл «Ахмат» со счетом 2:1 и минимально проиграл «Краснодару» (0:1).

Прогнозы и ставки на РПЛ

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: в последней личной встрече «Оренбург» обыграл «Ахмат» в Кубке России. Однако в предстоящем матче составы команд будут отличаться. Клубы будут настроены на борьбу.

«Ахмат»

Турнирная таблица: «Ахмат» после пяти туров занимает седьмую строчку в Российской Премьер-лиги, набрав шесть очков.

В стартовых матчах «Ахмат» смог дважды добыть победу и проиграл три встречи. Разница мячей — 5:6.

Последние матчи: в последней игре «Ахмат» уверенно обыграл самарские «Крылья Советов» со счетом 3:1.

Ранее грозненский клуб проиграл «Оренбургу» в Кубке России со счетом 1:2 и добыл минимальную победу в матче против «Зенита» (1:0).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: команда под руководством Станислава Черчесова обретает стабильность, несмотря на недавнее поражение «Оренбургу».

Стоит отметить, что данная встреча имеет большее значение. «Ахмат» играет с конкурентом за место в верхней части таблица, так что экспериментов с составом не ожидаем.

Статистика для ставок

«Ахмат» проигрывает в 3 последних матчах в гостях в РПЛ

«Оренбург» не выигрывает в 5 последних матчах дома в РПЛ

«Ахмат» имеет серию из 5 матчей без поражений против «Оренбурга» в РПЛ

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ахмат» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.40, а победа «Оренбурга» — в 3.45.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.97 и 1.81.

Прогноз: ожидаем победы от «Ахмата» в этом матче. Команда обладает более качественным составом. Однако в гостевых матчах в этом сезоне клуб не радует.

Ставка: Победа «Ахмата» в матче за 2.20.

Прогноз: ожидаем скудный на большое количество мячей матч. Можно сыграть на показателе меньше 2.

Дополнительная ставка: Тотал меньше 2 в матче за 2.55.