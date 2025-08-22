ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Альваро МонтороОчередь за талантами: пять южноамериканских жемчужин на радаре европейских клубов Диего СимеонеТрофей или отставка: почему Симеоне рискует потерять работу в «Атлетико» Владислав БатуринВладислав Батурин: Цикл Семака в «Зените» закончился
  • 14:39
    • Дубль Радулова помог «Локомотиву» выиграть у «Сибири» на Кубке Блинова
  • 14:00
    • Доннарумма на тренировке «ПСЖ» работал отдельно от Сафонова и Шевалье
  • 11:18
    • В «Зените» отреагировали на слухи о возможном увольнении Семака
  • 08:38
    • Романо: Эзе переходит в «Арсенал» за 69 млн евро
  • 07:06
    • Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Кливленде
  • 09:20
    • Александрова пробилась в четвертьфинал соревнований в Монтеррее
  • 07:27
    • Антон Миранчук прилетел в Москву для завершения перехода в «Динамо»
    Все новости спорта

    «Ахмат» готов взять реванш

    Оренбург — Ахмат: прогноз на РПЛ и ставка за 2.20

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на РПЛ Прогнозы на Оренбург Прогнозы на Ахмат Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Оренбург» — «Ахмат»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Оренбург» — «Ахмат»
    22 августа в 6-м туре Российской Премьер-лиги сыграют «Оренбург» и «Ахмат». Матч начнется в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Оренбург» — «Ахмат», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 22 Августа 2025 года

    Оренбург

  • Оренбург
    •  Оренбург 18:00 Ахмат

    Ахмат

  • Грозный
    •

    «Оренбург»

    Турнирная таблица: «Оренбург» после пяти туров занимает десятую строчку в Россиийской Премьер-лиги, набрав пять очков.

    В стартовых пяти матчах «Оренбург» одержал одну победу, дважды сыграл вничью и дважды потерпел поражение. Разница мячей — 5:6.

    Оренбург — Ахмат: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Оренбург» в последнем матче обыграл «Акрон» со счетом 2:1.

    Ранее команды обыграл «Ахмат» со счетом 2:1 и минимально проиграл «Краснодару» (0:1).

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Не сыграют: все в строю.

    Состояние команды: в последней личной встрече «Оренбург» обыграл «Ахмат» в Кубке России. Однако в предстоящем матче составы команд будут отличаться. Клубы будут настроены на борьбу.

    «Ахмат»

    Турнирная таблица: «Ахмат» после пяти туров занимает седьмую строчку в Российской Премьер-лиги, набрав шесть очков.

    В стартовых матчах «Ахмат» смог дважды добыть победу и проиграл три встречи. Разница мячей — 5:6.

  • Владислав Батурин: Цикл Семака в «Зените» закончился
  • Известный футбольный телекомментатор в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru — о центральных матчах пятого тура РПЛ
  • Вчера

    • Последние матчи: в последней игре «Ахмат» уверенно обыграл самарские «Крылья Советов» со счетом 3:1.

    Ранее грозненский клуб проиграл «Оренбургу» в Кубке России со счетом 1:2 и добыл минимальную победу в матче против «Зенита» (1:0).

    Не сыграют: все в строю.

    Состояние команды: команда под руководством Станислава Черчесова обретает стабильность, несмотря на недавнее поражение «Оренбургу».

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Стоит отметить, что данная встреча имеет большее значение. «Ахмат» играет с конкурентом за место в верхней части таблица, так что экспериментов с составом не ожидаем.

    Статистика для ставок

    • «Ахмат» проигрывает в 3 последних матчах в гостях в РПЛ

    • «Оренбург» не выигрывает в 5 последних матчах дома в РПЛ

    • «Ахмат» имеет серию из 5 матчей без поражений против «Оренбурга» в РПЛ

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ахмат» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.40, а победа «Оренбурга» — в 3.45.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.97 и 1.81.

    Прогноз: ожидаем победы от «Ахмата» в этом матче. Команда обладает более качественным составом. Однако в гостевых матчах в этом сезоне клуб не радует.

    Ставка: Победа «Ахмата» в матче за 2.20.

    Прогноз: ожидаем скудный на большое количество мячей матч. Можно сыграть на показателе меньше 2.

    Дополнительная ставка: Тотал меньше 2 в матче за 2.55.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.90
  • Прогноз на матч Русенборг — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.36
  • Экспресс дня 21 августа
  • Сегодня в 19:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Бранн — АЕК Ларнака
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Дьер — Рапид Вена
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Вольфсбергер — Омония
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Мальмё — Сигма
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Хамрун — РФШ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Хэкен — ЧФР
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Истанбул Башакшехир — Университатя Крайова
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Полесье — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Андерлехт — АЕК Афины
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Маккаби Тель-Авив — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Шахтер — Серветт
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Корда — Кецманович
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Оренбург — Ахмат: прогноз и ставка за 2.20, статистика, коэффициенты матча 22.08.202518:00. «Ахмат» готов взять реванш
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры