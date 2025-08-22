ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антон МиранчукТретий сборник за лето: «Динамо» подписывает Миранчука
  • 10:40
    • Дзюба ответил на вопрос о завершении карьеры
  • 09:08
    • Тренер «Саутгемптона» отреагировал на срыв сделки по Сперцяну
  • 07:52
    • Александрова вышла в полуфинал турнира в Монтеррее
  • 11:07
    • «Зенит» не получал предложений от «Аль-Иттихада» по Венделу
  • 09:55
    • Карбери: Никогда не стоит сбрасывать со счетов Овечкина
    Все новости спорта

    70-летний глава правления «Зенита» Медведев может сыграть за «Амкал» в Кубке России

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит Фонбет Кубок России
    Главный тренер «Амкала» Виталий Панов отметил, что председатель правления «Зенита» Александр Медведев может сыграть за команду в Кубке России.

    Александр Медведев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Медведев

    В таком случае 70-летний функционер установит новый рекорд в российском футболе. У клуба есть договоренность с Медведевым.

    «Есть договоренность с Александром Ивановичем Медведевым, которому 70 лет и который может попасть в Книгу рекордов Гиннесса, в российскую Книгу рекордов точно, как самый опытный игрок», — сказал Панов в эфире «Матч ТВ».

    Ранее «Амкал» успешно стартовал в Пути регионов Кубка России. В ближайшем матче команда сыграет с «Салютом» из Белгорода.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Вест Хэм» и «Челси» не порадуют зрителей голами?
  • «Вест Хэм» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Будут ли у «Баварии» проблемы в первом матче сезона?
  • «Бавария» — «РБ Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Разгромит ли «ПСЖ» «Анже»?
  • «ПСЖ» — «Анже». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.55
  • Экспресс дня 22 августа
  • Сегодня в 22:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Бавария — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч ПСЖ — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Оренбург — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Реал Бетис — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Локомотив — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Арсенал — Лидс
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ортега — Стерлинг
  • Бои
  • Завтра в 14:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры