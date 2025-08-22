70-летний глава правления «Зенита» Медведев может сыграть за «Амкал» в Кубке России

Главный тренеротметил, что председатель правленияможет сыграть за команду в Кубке России.

В таком случае 70-летний функционер установит новый рекорд в российском футболе. У клуба есть договоренность с Медведевым.

«Есть договоренность с Александром Ивановичем Медведевым, которому 70 лет и который может попасть в Книгу рекордов Гиннесса, в российскую Книгу рекордов точно, как самый опытный игрок», — сказал Панов в эфире «Матч ТВ».

Ранее «Амкал» успешно стартовал в Пути регионов Кубка России. В ближайшем матче команда сыграет с «Салютом» из Белгорода.