The Guardian: «МЮ» заинтересован во вратаре «Антверпена»

заинтересован в приобретении вратаряза 20 млн евро, об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, клуб находится в шаге от приобретения 23-летнего голкипера, который должен составить конкуренцию Онане.

Говорится, что Онана рассчитывает остаться в английском гранде. Ему сообщили, что манкунианцы отклонили несколько предложений по нему, однако теперь камерунец должен быть готов к конкуренции с Ламменсом за место в составе «Манчестер Юнайтед».

Ламменс играет за «Антверпен» с лета 2023 года. В минувшем сезоне вратарь принял участие в 44 матчах во всех турнирах, 10 из которых он отыграл «на ноль».