    Эберечи ЭзеСердце выбрало «Арсенал»: почему Эзе отверг «Тоттенхэм» и чем это может обернуться
  • 12:42
    • «Динамо» рассталось с Лаксальтом
  • 10:40
    • Дзюба ответил на вопрос о завершении карьеры
  • 09:08
    • Тренер «Саутгемптона» отреагировал на срыв сделки по Сперцяну
  • 12:52
    • «Манчестер Сити» продлил контракт с Диашем
  • 11:07
    • «Зенит» не получал предложений от «Аль-Иттихада» по Венделу
    Колыванов: ЦСКА способен вмешаться в гонку за золотые медали

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России ЦСКА Краснодар Зенит Динамо
    Известный в прошлом нападающий, а сейчас тренер Игорь Колыванов считает ЦСКА одним из претендентов на победу в чемпионате России.

    Игорь Колыванов
    Игорь Колыванов

    «У ЦСКА высокий потенциал. Я считаю, что это стабильная команда, и все футболисты знают, что делать на поле. Если клуб ещё кем-то усилится, это будет одна из команд, которая реально будет бороться за чемпионство, как "Краснодар" и "Зенит". Мне кажется, "Динамо" в этом сезоне будет тяжело бороться за золотые медали», — сказал Игорь Колыванов «Чемпионату».

    Календарь и таблица РПЛ

    После пяти туров в таблице РПЛ на первой строчке идет «Локомотив» с 13 очками. За ним «Краснодар» (12), ЦСКА (11) и «Рубин» (10).

