Колыванов: ЦСКА способен вмешаться в гонку за золотые медали

Известный в прошлом нападающий, а сейчас тренерсчитает ЦСКА одним из претендентов на победу в чемпионате России.

«У ЦСКА высокий потенциал. Я считаю, что это стабильная команда, и все футболисты знают, что делать на поле. Если клуб ещё кем-то усилится, это будет одна из команд, которая реально будет бороться за чемпионство, как "Краснодар" и "Зенит". Мне кажется, "Динамо" в этом сезоне будет тяжело бороться за золотые медали», — сказал Игорь Колыванов «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

После пяти туров в таблице РПЛ на первой строчке идет «Локомотив» с 13 очками. За ним «Краснодар» (12), ЦСКА (11) и «Рубин» (10).