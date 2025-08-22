ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эберечи ЭзеСердце выбрало «Арсенал»: почему Эзе отверг «Тоттенхэм» и чем это может обернуться
  • 12:42
    • «Динамо» рассталось с Лаксальтом
  • 10:40
    • Дзюба ответил на вопрос о завершении карьеры
  • 09:08
    • Тренер «Саутгемптона» отреагировал на срыв сделки по Сперцяну
  • 12:52
    • «Манчестер Сити» продлил контракт с Диашем
  • 11:07
    • «Зенит» не получал предложений от «Аль-Иттихада» по Венделу
    Все новости спорта

    В Бундеслиге будут проводить совещания с участием судей, тренеров и капитанов перед матчем

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии
    Перед каждым матчем Бундеслиги и Бундеслиги 2 теперь будут проводиться совещания с участием судей, тренеров и капитанов команд, сообщает Германская футбольная лига.

    Венсан Компани — тренер чемпиона «Баварии»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Венсан Компани — тренер чемпиона «Баварии»

    Они будут проходить в судейских комнатах и начинаться за 70 минут до стартового свистка.

    Немцы рассчитывают, что эти встречи помогут обмениваться ценными мнениями и усиливать взаимопонимание. Помимо этого, судьи будут продолжать озвучивать свои решения после вмешательств ВАР в играх Бундеслиги и Бундеслиги 2.

  • Доминирование «Баварии» и перестройка «Байера». Чего ждать от нового сезона Бундеслиги?
  • Превью предстоящего сезона чемпионата Германии по футболу 2025/2026
  • 16/08/2025

    • В прошлом сезоне такие объявления делались лишь на девяти стадионах. Теперь соответствующее оборудование установят на всех 36 аренах.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Вест Хэм» и «Челси» не порадуют зрителей голами?
  • «Вест Хэм» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Будут ли у «Баварии» проблемы в первом матче сезона?
  • «Бавария» — «РБ Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Разгромит ли «ПСЖ» «Анже»?
  • «ПСЖ» — «Анже». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.55
  • Экспресс дня 22 августа
  • Сегодня в 22:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Бавария — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч ПСЖ — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Оренбург — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Реал Бетис — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Локомотив — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Арсенал — Лидс
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Вердер
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры