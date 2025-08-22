В Бундеслиге будут проводить совещания с участием судей, тренеров и капитанов перед матчем

Перед каждым матчемтеперь будут проводиться, сообщает Германская футбольная лига.

Они будут проходить в судейских комнатах и начинаться за 70 минут до стартового свистка.

Немцы рассчитывают, что эти встречи помогут обмениваться ценными мнениями и усиливать взаимопонимание. Помимо этого, судьи будут продолжать озвучивать свои решения после вмешательств ВАР в играх Бундеслиги и Бундеслиги 2.

В прошлом сезоне такие объявления делались лишь на девяти стадионах. Теперь соответствующее оборудование установят на всех 36 аренах.