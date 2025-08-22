«Реал Бетис» — «Алавес». Онлайн, прямая трансляция

1-й таймВест Хэм — ЧелсиОнлайн
    Эктор Беллерин
    В пятницу на стадионе «Ла-Картуха» в Севилье «Реал Бетис» принимает «Алавес» в матче второго тура чемпионата Испании. Оба клуба начали сезон с новичками Примеры: «Бетис» сыграл вничью с «Эльче» (1:1), а баски обыграли «Леванте» (2:1). Следить за ходом встречи можно с нашим онлайном, присоединяйтесь!

    Перед матчем

    22:15 Судейская бригада матча: главный арбитр — Ортис Ариас, ВАР — Трухильо Суарес, ассистенты — Хосе Гарридо и Сантьяго Сакристан, четвёртый судья — Канoвas Гарсия.

    21:40 Начинаем онлайн-трансляцию со стартовых составов команд:

    «Реал Бетис»: Лопес, Беллерин, Бартра, Натан, Жуниор, Алтимира, Форнальс, Ло Чельсо, Руибал, Рикельме, Кучо.

    «Алавес»: Сивера, Отто, Теналья, Гарсес, Парада, Бланко, Ибаньез, Висенте, Аленья, Гуриди, Мартинес.

    «Реал Бетис»

    Команда Мануэля Пеллегрини переживает очередную перестройку. Летом клуб покинули Борха Иглесиас, Вильям Карвалью, Джонни Кардосо и Антони. При этом «зелёно-белые» по-прежнему ориентированы на место в еврокубках, что удавалось им в пяти последних сезонах.

    Главная потеря — травма Иско, лучшего бомбардира и ассистента «Бетиса» в прошлом году. Испанец выбыл минимум до зимы. Новичок Нельсон Деосса также недоступен, а Марк Рока, Абдэ Эззалзули и Диего Льоренте могут вернуться только после сентябрьской паузы на сборные.

    Атакующая линия вызывает вопросы: без Иско и Антони команда создала лишь 1,60 xG у ворот «Эльче». Ставка в нападении делается на Родриго Рикельме, которому нужно доказывать себя после малой роли в «Атлетико».

    «Алавес»

    Коллектив Эдуардо Кудета начал сезон с победы впервые с 2019 года. Встреча с «Леванте» могла завершиться ещё увереннее, но и итоговые 2:1 выглядят позитивным сигналом.

    В атаке на скамейке появился Мариано Диас, пытающийся перезапустить карьеру после «Реала» и «Севильи». А Карлес Аленья с ходу стал одним из лидеров, отметившись результативной передачей. Травмирован лишь Хьюго Новоа, который не является игроком основы.

    На выезде баски традиционно неудобны. В последних 10 гостевых встречах Ла Лиги они проиграли только дважды, а в Севилье набрали четыре очка за два последних сезона, включая победу 3:1 в январе 2025-го.

