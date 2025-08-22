Реал Бетис — Алавес: прогноз на Ла Лигу и ставка за 2.20

Бетис
Алавес
«Реал Бетис»
Турнирная таблица: после стартового тура в чемпионате Испании «Реал Бетис» набрал один балл и пока располагается на десятой строчке.
В прошлом сезоне команда из Севильи финишировала на шестой строчке, набрав 60 очков в 38 матчах. Это помогло команде квалифицироваться в Лигу Европы.
Бетис — Алавес: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в первом туре Ла Лиги «Реал Бетис» сыграл вничью против «Эльче». Команды завершили матч со счетом 1:1.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Не сыграют: травмировано четыре футболиста. Отметим отсутствие Иско и Джовани Ло Чельсо.
Состояние команды: «Реал Бетис» ярко провел прошлый сезон, в котором смогла дойти до финала Лиги Конференций. Однако на старте нового испытывает проблемы.
Безусловно, команда страдает от травм лидеров полузащиты. В таких условиях Мануэлю Пеллегрини необходимо найти новый подход к построению атак.
«Алавес»
Турнирная таблица: «Алавес» смог набрать три очка в сартовом туре Ла Лиги и сейчас располагается на шестой строчке.
Прошлый сезон команда завершила на 15-й строчке, набрав 42 очка в 38 матчах турнира. В активе клуба десять побед, 12 матчей вничью и 16 поражений.
Последние матчи: в первом туре Ла Лиги «Алавес» обыграл «Леванте» со счетом 2:1.
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: у «Алавеса» не самый просто календарь на старте сезона.
После матча против «Бетиса» команда сыграет с мадридским «Атлетико» и «Атлетиком» из Бильбао. «Алавесу» предстоит проверка на прочность.
Статистика для ставок
- «Реал Бетис» забивает в 27 последних матчах
- В последних 5 играх «Алавес» пропускает меньше гола за матч
- «Алавес» не проигрывает в 5 последних матчах против «Бетиса»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Реал Бетис» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.55, а победа «Алавеса» — в 4.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.20 и 1.65.
- 2.10Полесье — Фиорентина: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
- 1.74Андерлехт — АЕК Афины: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
- 2.65Маккаби Тель-Авив — Динамо Киев: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: ожидаем равный матч между командами. Мы вряд ли увидим большое количество забитых мячей.
«Алавес» может закрыться и задушить ранние такие «Бетиса». Хозяева же имеют проблемы с креативом в центре поля.
Ставка: ТМ 2 в матче за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз заключается в ожидании ничейного результата. Можно сыграть на таком исходе.
Дополнительная ставка: Ничья в матче за 3.55.