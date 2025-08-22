Реал Бетис — Алавес: прогноз на Ла Лигу и ставка за 2.20

1-й таймРусенборг — МайнцОнлайн
    Капитан «Майнца» Сильван Видмер«Русенборг» — «Майнц». Онлайн, прямая трансляция Антон МиранчукШвейцарский поход завершился. «Динамо» Карпина возвращает Антона Миранчука в РПЛ Эшли ЯнгНевероятно, но факт: Вернер, Янг и еще пять игроков, которых сравнивали с Месси
    22 августа во втором туре испанской Примеры сыграют «Реал Бетис» и «Алавес». Матч начнется в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал Бетис» — «Алавес», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Испания. Ла Лига 22 Августа 2025 года

    Бетис

  • Севилья
    •  Бетис 22:30 Алавес

    Алавес

  • Витория
    •

    «Реал Бетис»

    Турнирная таблица: после стартового тура в чемпионате Испании «Реал Бетис» набрал один балл и пока располагается на десятой строчке.

    В прошлом сезоне команда из Севильи финишировала на шестой строчке, набрав 60 очков в 38 матчах. Это помогло команде квалифицироваться в Лигу Европы.

    Бетис — Алавес: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в первом туре Ла Лиги «Реал Бетис» сыграл вничью против «Эльче». Команды завершили матч со счетом 1:1.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: травмировано четыре футболиста. Отметим отсутствие Иско и Джовани Ло Чельсо.

    Состояние команды: «Реал Бетис» ярко провел прошлый сезон, в котором смогла дойти до финала Лиги Конференций. Однако на старте нового испытывает проблемы.

    Безусловно, команда страдает от травм лидеров полузащиты. В таких условиях Мануэлю Пеллегрини необходимо найти новый подход к построению атак.

    «Алавес»

    Турнирная таблица: «Алавес» смог набрать три очка в сартовом туре Ла Лиги и сейчас располагается на шестой строчке.

    Прошлый сезон команда завершила на 15-й строчке, набрав 42 очка в 38 матчах турнира. В активе клуба десять побед, 12 матчей вничью и 16 поражений.

  • Щедрые инвестиции и новые идеи. Что случилось с «Реалом» после долгожданной смены тренера
  • Этим летом «Королевский клуб» потратил на новых игроков около 200 млн евро
  • Вчера

    • Последние матчи: в первом туре Ла Лиги «Алавес» обыграл «Леванте» со счетом 2:1.

    Не сыграют: все в строю.

    Состояние команды: у «Алавеса» не самый просто календарь на старте сезона.

    После матча против «Бетиса» команда сыграет с мадридским «Атлетико» и «Атлетиком» из Бильбао. «Алавесу» предстоит проверка на прочность.

    Статистика для ставок

    • «Реал Бетис» забивает в 27 последних матчах

    • В последних 5 играх «Алавес» пропускает меньше гола за матч

    • «Алавес» не проигрывает в 5 последних матчах против «Бетиса»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Реал Бетис» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.55, а победа «Алавеса» — в 4.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.20 и 1.65.

    Прогноз: ожидаем равный матч между командами. Мы вряд ли увидим большое количество забитых мячей.

    «Алавес» может закрыться и задушить ранние такие «Бетиса». Хозяева же имеют проблемы с креативом в центре поля.

    Ставка: ТМ 2 в матче за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз заключается в ожидании ничейного результата. Можно сыграть на таком исходе.

    Дополнительная ставка: Ничья в матче за 3.55.

