Артета — о развитии «Арсенала»: Вы увидите результаты

Главный тренервысказался о развитии своей команды.

«Есть несколько вещей, о которых я, разумеется, не стану говорить. Что касается развития, то нужно понимать, что вместе с этим мы сохраняем то хорошее, что уже есть, осуществляем настройки и делаем то, что окажется ценным для нас, не затрачивая на это слишком много времени. Именно этим мы и занимается, хотим продолжить в подобном ключе.

Вы увидите результаты этого, подобного рода развитие идёт от каждого человека. В итоге всё зависит от футболистов, нужно ставить этих игроков с определёнными качествами на определённые позиции как можно чаще, чтобы они могли проявить себя», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

Напомним, что в прошедшем сезоне «Арсенал» занял 2-е место в таблице АПЛ. В 1-м туре нового сезона «канониры» обыграли «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0.