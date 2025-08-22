Артета — о развитии «Арсенала»: Вы увидите результаты

1-й таймБавария — РБ ЛейпцигОнлайн
    Альфонсо Дэвис «Бавария»«Бавария» — «РБ Лейпциг». Онлайн, прямая трансляция
    • Палмер выйдет в стартовом составе «Челси» на матч АПЛ против «Вест Хэма»
    • «Оренбург» в большинстве не смог обыграть «Ахмат»
    • «Ак Барс» одолел московское «Динамо» в товарищеском матче
    • Форвард «Динамо» Тюкавин заявил, что полноценно тренируется с командой
    • «СЭ»: Антон Миранчук стал футболистом «Динамо»
    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о развитии своей команды.

    Микель Артета — главный тренер «Арсенала»
    «Есть несколько вещей, о которых я, разумеется, не стану говорить. Что касается развития, то нужно понимать, что вместе с этим мы сохраняем то хорошее, что уже есть, осуществляем настройки и делаем то, что окажется ценным для нас, не затрачивая на это слишком много времени. Именно этим мы и занимается, хотим продолжить в подобном ключе.

    Вы увидите результаты этого, подобного рода развитие идёт от каждого человека. В итоге всё зависит от футболистов, нужно ставить этих игроков с определёнными качествами на определённые позиции как можно чаще, чтобы они могли проявить себя», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

    • Напомним, что в прошедшем сезоне «Арсенал» занял 2-е место в таблице АПЛ. В 1-м туре нового сезона «канониры» обыграли «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0.

