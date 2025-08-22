Анчелотти: Все топ-лиги надо уменьшить до 18 команд

Главный тренер сборной Бразилиивыразил мнение, что всем ведущим лигам стоит уменьшить количество участников до 18 команд.

«Футбол стал более интенсивным и динамичным, с активным использованием аналитики, поэтому ФИФА и УЕФА должны пересмотреть расписание. Матчей стало слишком много, не все они качественные, и количество травм растет. Лигам следует сократить состав с 20 до 18 команд», — цитирует слова итальянского специалиста ilGiornale.

Анчелотти считается одним из самых титулованных тренеров в истории мирового футбола. Он работал с «Реалом», «Челси», «ПСЖ», «Баварией», «Наполи», «Миланом», «Ювентусом», «Пармой».