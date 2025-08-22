2-й таймОренбург — АхматОнлайн
    «Оренбург» — «Ахмат». Онлайн, прямая трансляция
    Анчелотти: Все топ-лиги надо уменьшить до 18 команд

    Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти выразил мнение, что всем ведущим лигам стоит уменьшить количество участников до 18 команд.

    Карло Анчелотти
    Карло Анчелотти

    «Футбол стал более интенсивным и динамичным, с активным использованием аналитики, поэтому ФИФА и УЕФА должны пересмотреть расписание. Матчей стало слишком много, не все они качественные, и количество травм растет. Лигам следует сократить состав с 20 до 18 команд», — цитирует слова итальянского специалиста ilGiornale.

    Анчелотти считается одним из самых титулованных тренеров в истории мирового футбола. Он работал с «Реалом», «Челси», «ПСЖ», «Баварией», «Наполи», «Миланом», «Ювентусом», «Пармой».

