Полузащитник «Кристал Пэлас» может перейти в «МЮ»

проявляет интерес к полузащитнику. Об этом сообщает TEAMtalk

Стало известно, что руководство «орлов» не хотят продавать футболиста, выставив высокую сумму трансфера в размере 60-и млн фунтов. Несмотря на это, боссы «красных дьяволов» не оставляют попытки заполучить Уортона.

В прошедшем сезоне полузащитник провел за «Кристал Пэлас» 27 матчей во всех турнирах и сделал 2 голевые передачи.

Ранее сообщалось о том, что «Рома» и «Манчестер Юнайтед» согласовали сумму трансфера вингера английской команды Джейдона Санчо.