ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антон МиранчукШвейцарский поход завершился. «Динамо» Карпина возвращает Антона Миранчука в РПЛ
  • 23:10
    • «Фиорентина» обыграла «Полесье», а «Шахтер» сыграл вничью с «Серветтом»
  • 20:28
    • «Нефтехимик» уступил «Авангарду» в матче Кубка Блинова
  • 20:13
    • Полузащитник «Динамо» Мх может продолжить карьеру в «Севилье»
  • 14:39
    • Дубль Радулова помог «Локомотиву» выиграть у «Сибири» на Кубке Блинова
  • 14:00
    • Доннарумма на тренировке «ПСЖ» работал отдельно от Сафонова и Шевалье
    Все новости спорта

    «Дьер» обыграл «Рапид», «Вольфсберг» оказался сильнее «Омонии»

    Футбол Календарь Лиги конференций Прогнозы на Лигу конференций Лига конференций Вольфсберг Омония
    Завершились два матча 4-го квалификационного раунда Лиги конференций.

    ФК «Омония»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    ФК «Омония»

    Австрийский «Вольфсберг» на своем поле обыграл кипрскую «Омонию» — 2:1.

    Гости открыли на 16-й минуте после гола Сену Кулибали. Хозяева отыгрались на 30-й минуте после точного удара Чибуике Нвайну. Игрок «волков» Деян Жукич вывел свою команду вперед на 88-й минуте.

    Ответный матч пройдет в Никосии 28 августа.

    «Дьер» из Венгрии на своем поле одержал победу над венским «Рапидом» — 2:1.

    Хозяева открыли счет на 46-й минуте после гола Желько Гаврича. Спустя 16 минут «Рапид» сравнял счет после точного удара Николауса Вюрмбранда.

    Все тот же Гаврич оформил дубль на 82-й минуте и принес своей команде победу.

    Второй матч между командами состоится в Вене 28 августа.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Вест Хэм» и «Челси» не порадуют зрителей голами?
  • «Вест Хэм» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Будут ли у «Баварии» проблемы в первом матче сезона?
  • «Бавария» — «РБ Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Разгромит ли «ПСЖ» «Анже»?
  • «ПСЖ» — «Анже». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.55
  • Экспресс дня 22 августа
  • Завтра в 22:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Бавария — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч ПСЖ — Анже
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Оренбург — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Реал Бетис — Алавес
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Дерби Каунти — Бристоль Сити
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Фатих Карагюмрюк — Гёзтепе
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Пескара — Чезена
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры