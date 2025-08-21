«Дьер» обыграл «Рапид», «Вольфсберг» оказался сильнее «Омонии»

Завершились два матча 4-го квалификационного раунда Лиги конференций.

Австрийский «Вольфсберг» на своем поле обыграл кипрскую «Омонию» — 2:1.

Гости открыли на 16-й минуте после гола Сену Кулибали. Хозяева отыгрались на 30-й минуте после точного удара Чибуике Нвайну. Игрок «волков» Деян Жукич вывел свою команду вперед на 88-й минуте.

Ответный матч пройдет в Никосии 28 августа.

«Дьер» из Венгрии на своем поле одержал победу над венским «Рапидом» — 2:1.

Хозяева открыли счет на 46-й минуте после гола Желько Гаврича. Спустя 16 минут «Рапид» сравнял счет после точного удара Николауса Вюрмбранда.

Все тот же Гаврич оформил дубль на 82-й минуте и принес своей команде победу.

Второй матч между командами состоится в Вене 28 августа.