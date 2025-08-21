«Сочи» расстался с Ангбаном

Футбольный клубобъявил об уходе полузащитника, информирует пресс-служба южан.

Соглашение с 28-летним ивуарийцем завершилось. Стороны приняли решение не продлевать сотрудничество.

Ангбан выступал за сочинский клуб с июля 2021 года, проведя 47 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. Минувший сезон-2024/25 хавбек провёл в махачкалинском «Динамо» на правах аренды.

Ангбан является воспитанником академии лондонского «Челси». В разные годы он защищал цвета бельгийских «Сент-Трюйдена» и «Васланд-Беверена», испанской «Гранады» и французского «Меца».