ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Владислав БатуринВладислав Батурин: Цикл Семака в «Зените» закончился
  • 11:18
    • В «Зените» отреагировали на слухи о возможном увольнении Семака
  • 08:38
    • Романо: Эзе переходит в «Арсенал» за 69 млн евро
  • 09:20
    • Александрова пробилась в четвертьфинал соревнований в Монтеррее
  • 07:27
    • Антон Миранчук прилетел в Москву для завершения перехода в «Динамо»
  • 07:06
    • Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Кливленде
    Все новости спорта

    «Сочи» расстался с Ангбаном

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Сочи Трансферы
    Футбольный клуб «Сочи» объявил об уходе полузащитника Викторьена Ангбана, информирует пресс-служба южан.

    Викторьен Ангбан
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Викторьен Ангбан

    Соглашение с 28-летним ивуарийцем завершилось. Стороны приняли решение не продлевать сотрудничество.

    Ангбан выступал за сочинский клуб с июля 2021 года, проведя 47 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. Минувший сезон-2024/25 хавбек провёл в махачкалинском «Динамо» на правах аренды.

    Ангбан является воспитанником академии лондонского «Челси». В разные годы он защищал цвета бельгийских «Сент-Трюйдена» и «Васланд-Беверена», испанской «Гранады» и французского «Меца».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Группа лидеров «Фиорентины» принесёт победу команде?
  • «Полесье» — «Фиорентина». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Нас ждет унылое зрелище
  • «Андерлехт» — АЕК Афины. Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • «Маккаби» нанесет новое поражение киевлянам?
  • «Маккаби» Тель-Авив — «Динамо» Киев. Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.36
  • Экспресс дня 21 августа
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Полесье — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Андерлехт — АЕК Афины
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Маккаби Тель-Авив — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Фредрикстад
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Шахтер — Серветт
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Носкова — Александрова
  • Теннис
  • Завтра в 04:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Шнайдер — Мертенс
  • Теннис
  • Завтра в 00:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры